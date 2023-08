Lo stop di Sgarbi a piazza Berta rossa "Centro di Sansepolcro tutto in pietra"

Vittorio

Sgarbi

Voglio ricordare che la felice soluzione per la sistemazione della pavimentazione delle strade e delle piazze di Sansepolcro segue a un incontro con il sindaco e l’amministrazione della città, nel quale, dopo una visita accurata e una disponibilità al dialogo e alla collaborazione, ho garantito che non si sarebbero persi i fondi del Pnrr anche evitando il rifacimento integrale delle piazze ed estendendo l’intervento alle strade coperte d’asfalto,da restituire alle pietre originarie. Ho trasmesso queste conclusioni ai soprintendenti Nannetti (Arezzo) e La Rocca (Pnrr) che le hanno trasmesse alla amministrazione, che aveva condiviso con me la felice soluzione della vicenda, a pieno vantaggio del centro storico di una città delicata e simbolica come Sansepolcro.

Anche gli interventi di modernizzazione possono comportare rischi e compromettere l’immagine della città. Per questo sono felice della conclusione della vicenda che ha visto su posizioni contrastanti l’amministrazione comunale di Sansepolcro e una parte della opposizione. Entrambi lavorano per amore della città e per la conservazione della sua aura. Ma il problema era posto male e si riduceva alla scelta dei materiali per la pavimentazione delle piazze del centro storico in una supposta alternanza tra cotto e pietra.

La posizione della Soprintendenza di Arezzo e della Soprintendenza speciale per il Pnrr, che amministra il fondo stabilito dal ministero dell’Interno per la città, ha condotto alla scelta migliore, confermando l’intesa che io avevo stabilito con l’amministrazione. Evitare il rifacimento integrale della pavimentazione delle piazze e delle strade con il restauro delle pavimentazioni esistenti, superando di fatto la diatriba sui materiali.

Il sacrificio, da parte della amministrazione, della proposta dei progettisti che era sembrata suggestiva, è però stato largamente compensato, senza rischi per il finanziamento, con una distribuzione dell’intervento per le strade e le vie della città restituite alla pavimentazione in pietra da quella insolente dell’asfalto. Devo riconoscere che,dopo tanto lunghe e vane lotte, il sindaco e la giunta, nell’incontro con me del 27 luglio scorso, hanno condiviso con convinzione la mia proposta che risolve alla radice la questione, ma con un miglioramento certo e sostanziale della generale presentazione del centro storico in coerenza con la sua storia.

Ringrazio il sindaco e i suoi assessori, i soprintendenti Nannetti e La Rocca, e mi auguro che, nello spirito dell’interesse comune, l’opposizione manifesti il suo consenso e la sua approvazione alla felice soluzione trovata, con il buon senso di tutti.

sottosegretario alla Cultura