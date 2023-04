Lo sport e i suoi valori Il Tennis Giotto vince il premio Ussi Toscana

Un impegno costante nello sport con progetti di inclusione e iniziative che vedono lo sport come ambasciatore di valori. La panchina rossa, davanti ai campi da gioco, nel luogo dove si incontrano le generazioni, offre spazi di riflessione e l’occasione per ribadire il no a ogni forma di violenza. È quanto costruisce ogni giorno il Tennis Giotto (nella foto il presidente Luca Benvenuti) che domani alle 11,30 riceverà il "Premio costruiamo gentilezza nello sport", ideato da Ussi Toscana e dall’associazione Cor et Amor.