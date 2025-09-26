Lo sport come palestra di vita. Antognoni, Brunamonti e Morace tra i premiati al teatro Verdi

Monte San Savino diventa palcoscenico di sport, cultura e inclusione. La terza edizione dell’Harmony Award #StopViolence – Premio Internazionale Semplicemente Donna porta con sé una notizia di rilievo: l’iniziativa entra ufficialmente nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che accompagnerà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali promuovendo i valori dell’Olimpismo, del dialogo e dell’inclusione. La conferma è arrivata dalla Direzione Culture and Education di Milano Cortina 2026, proprio alla vigilia dell’evento.

Per gli organizzatori dell’Harmony Award si tratta di un riconoscimento prestigioso, che colloca Monte San Savino in un calendario nazionale di incontri e spettacoli orientati a favorire accessibilità, empowerment femminile e partecipazione giovanile. La giornata si apre alle 16 con Play Together – #Alleniamoci contro la violenza: il centro storico si trasforma in un villaggio sportivo diffuso con oltre 350 atleti e 19 società coinvolte. Pallavolo, calcio, basket, danza, arti marziali, ginnastica, scacchi, ciclismo e tante altre discipline animeranno piazze e vie in un mosaico di colori ed energie. Alle 19 il grande scatto collettivo davanti allo striscione "Monte San Savino contro la violenza" suggellerà il messaggio della manifestazione.

Alle 21 il Teatro Verdi ospiterà la cerimonia di consegna degli Harmony Award 2025, condotta dai giornalisti Massimo Boccucci e Giacomo Marinelli Andreoli. Sul palco saliranno protagonisti dello sport mondiale: Giancarlo Antognoni, campione del mondo ’82 e icona viola; Diana Bianchedi, due ori olimpici nel fioretto; Roberto Brunamonti, simbolo del basket azzurro; Joël Despaigne, leggenda della pallavolo cubana; Angelo Lorenzetti, tecnico vincente della pallavolo italiana; Carolina Morace, pioniera del calcio femminile ed europarlamentare; Nicole Orlando, atleta paralimpica plurimedagliata; e il giornalista Giuseppe Tassi, voce autorevole del panorama sportivo.

"Monte San Savino è orgogliosa di ospitare questa manifestazione – sottolinea il sindaco Gianni Bennati – lo sport e la cultura sono strumenti fondamentali per costruire una comunità fondata sul rispetto e sulla solidarietà". Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno del Comune di Monte San Savino, del CONI Toscana, del Comitato Italiano Paralimpico e della Camera di Commercio Arezzo-Siena, l’Harmony Award conferma il proprio ruolo di laboratorio di valori universali. Oggi Monte San Savino diventa capitale dello sport come linguaggio di pace.

Un’intera giornata per celebrare lo sport e i suoi valori più autentici, ricordando che il successo più grande è costruire insieme una società più giusta e libera da ogni forma di sopraffazione.