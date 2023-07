Lo Sport Aretino Ruggisce, Tennis, Basket e Calcio in A, B e C

Il pallone non è ancora gonfio come vorremmo, la racchetta non schiaccia gli avversari come formiche, il cesto è caldo ma non rovente. Però zitto zitto lo sport aretino mette il naso fuori dall’acqua. Sommerso e raramente salvato, in ritardo anni luce dalle città più vicine, nell’anno di grazia 2023 caccia un piccolo ruggito: è vivo e lotta insieme a noi. Le ragazze del tennis infilano la ciliegina nella torta: salgono in A, sia pur 2. E fanno di un quartiere residenziale come il Giotto un villaggio stile Wimbledon: nella massima serie, o quasi, sia gli uomini che le donne. Mentre il basket si gode la sudata serie B e il calcio si lecca i baffi per il ritorno in C. C’è chi c’ha di più? Sì, la massima di Frassica è implacabile. Ma l’erba del vicino è meno verde del solito.

