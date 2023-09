Lo spirito di squadra che serve

Il metodo Montessori, anni fa, ha portato in classe il lavoro di squadra come un modello per apprendere valori che poi saranno utili nella vita di tutti i giorni. La cooperazione in classe ha uno scopo fondamentale: rendere gli alunni più autonomi, ma allo stesso tempo pronti a darsi una mano per raggiungere uno scopo comune. Per questo il preside della scuola Levi Montalcini di Lucignano Cristiano Rossi ha pensato a un ritiro pre-scolastico per motivare insegnanti, bidelli e amministrativi divisi in tre gruppi per ragionare sul tema dell’accoglienza tra momenti di confronto e giochi.

"Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere" diceva Piero Calamandrei. E un miracolo val bene un ritiro.

f.d’a.