Lo spettacolo dei 300 fabbri Partita la Biennale Europea Folla in piazza per i campioni

di Francesca Mangani

STIA

All’inaugurazione ha partecipato il presidente Eugenio Giani, insieme al sindaco Nicolò Caleri e a Maria Gemma Bendoni, presidente dell’associazione autonoma per la Biennale Europea di Arte Fabbrile. Forge accese a Stia e da ieri oltre 300 fabbri da tutto il mondo battono il ferro dando spettacolo: è ufficialmente iniziata la 25esima Biennale Europea d’Arte Fabbrile. La cerimonia si è tenuta ieri mattina davanti ad una piazza Tanucci gremita di gente. Presenti oltre al sindaco Caleri, il governatore Giani, il presidente della Provincia Alessandro Polcri, la presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Eleonora Ducci, il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini, la presidente dell’associazione Biennale d’Arte Fabbrile Maria Gemma Bendoni e le altre autorità locali.

"Il ruolo dell’artigiano è fondamentale per la trasmissione dei saperi e dei valori che costituiscono un patrimonio straordinario della nostra regione – ha detto Giani – è per questo che l’arte della forgiatura diventa in questa manifestazione una vera e propria espressione di arte contemporanea. Ringrazio il sindaco Caleri, gli artigiani del territorio e gli organizzatori di questa manifestazione. Abbiamo bisogno di mantenere questa eccellenza e di raccontare questa qualità al mondo".

La Regione per valorizzare le competenze artigianali legate al ferro e per favorire l’avviamento al lavoro dei giovani ha investito in Casentino 800mila euro nella Scuola di Arti e Mestieri che ieri è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Romano Mazzieri, volontario dell’associazione recentemente scomparso.

"La Biennale ha il merito di aver continuamente stimolato nel grande pubblico un interesse nuovo verso il manufatto artistico in ferro, riunendo gli interpreti di un’antica civiltà artigianale e dando loro la possibilità di incontrarsi per stimolare il loro spirito creativo" ha dichiarato la presidente dell’associazione Bendoni. "Per noi è sempre una grandissima emozione – ha aggiunto il sindaco di Pratovecchio Stia Caleri – ormai la Biennale è diventata una vera e propria mostra di artigianato artistico che coinvolge centinaia di volontari tutto l’anno e in questi giorni tutto il paese".