Lo spettacolo degli alunni della Margaritone

Consueto appuntamento a teatro per famiglie, insegnanti e personale dell’Istituto Comprensivo Margaritone di Arezzo per lo scambio di auguri in occasione delle festività natalizie.

Mercoledì 20 dicembre gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si sono esibiti nello spettacolo dal titolo "C’è ancora Natale" sul palcoscenico del Teatro Petrarca di Arezzo in un tripudio di canti balli e recitazione che hanno regalato alla platea momenti di forti emozioni.

A loro la dirigente scolastica, dottoressa Virginia Palladino, ha formulato gli auguri di un prestigioso futuro e ai docenti, che si sono resi disponibili affinché la manifestazione avesse successo, ha rivolto un ringraziamento per il forte impegno profuso, la dedizione e la professionalità dimostrate.

Dal palco del Petrarca la dirigente ha anche voluto ringraziare pubblicamente, con targhe di riconoscenza, Confindustria Toscana Sud, Butali del gruppo Euronics Arezzo e i tanti genitori benefattori dell’Istituto, per il generoso contributo nel sostenere la scuola a seguito del furto di tablet subito nello scorso mese di settembre.