Lo show di Tovaglia a Quadri Un’altra edizione di successo Stasera in scena l’ultimo atto

ANGHIARI

Cala il sipario su un’altra edizione di successo di "Tovaglia a Quadri", la cena spettacolo in quattro portate che per il terzo anno di fila ha animato il mese di agosto al Castello di Sorci in Anghiari. Stasera, a partire come sempre dalle 20,15, la decima e ultima rappresentazione di "Gravidansia", che si trasforma in eccezionale evento perché è previsto il collegamento con La Plata, la città argentina gemellata con Anghiari; con le stesse tovaglie di Busatti e in base al fuso orario, gli spettatori sudamericani consumeranno a quell’ora la merenda mangiando le stesse pietanze, in una sorta di virtuale conviviale allargata attorno allo spettacolo. Al termine del collegamento, verrà letta la lettera inviata dall’ambasciatore argentino in Italia, che non è potuto venire di persona e poi il gran finale con il dj set a tema GraviDance, a cura dell’associazione MeaRevolutio(nae). Molto apprezzata la trama della commedia scritta dagli autori Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini, che evidenzia la grande sensibilità nei confronti del calo demografico generalizzato e della gestione degli anziani, ma il finale è ottimistico e speranzoso per il futuro.

Ogni volta è stato registrato il pienone (e sarà così anche stasera), con 150 commensali e nel cast di Tovaglia a Quadri si è subito inserita nel migliore dei modi la "new entry" Giovanna Guariniello, giovane napoletana che svolge il ruolo di segretaria per il teatro e che interpreta la parte dell’infermiera emigrata dal sud con il mito della sanità toscana perfetta. Non da meno la parte recitata da Miranda, la bambina che assume il nome di battaglia di Settimina e che ha dimostrato tutta la sua bravura.