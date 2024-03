Lo show delle bancarelle: "I tre somèri" del Borgo

di Claudio Roselli

"Somèri", ma con intuizioni geniali e inedite per la zona. È la novità più originale dell’edizione 2024 delle Fiere di Mezzaquaresima a . Tre amici, ognuno dei quali con una propria attività, hanno deciso di riunirle e di dare appunto vita allo stand de "I Tre Somèri" (traduzione in vernacolo borghese della parola "somari"), che tanto successo sta riscuotendo fra le specialità gastronomiche ubicate in piazza Torre di Berta. Due di essi, Timoteo Boncompagni e Paolo Barboni, sono del posto; il terzo, Andrea Monti, è un artigiano del Milanese la cui famiglia è specializzata nella produzione di dolci tipici delle festività. "Sono lievitati artigianali, quindi senza conservanti – dice Monti – e con tanto di lievito madre: panettoni, colombe e bauletti ai gusti classici, con gli ingredienti originali, ma con anche colorazioni che li caratterizzano. Un approccio diverso, insomma". Boncompagni si occupa invece di vini aromatizzati, vedi l’analcolico frizzante con mele di qualità dell’Alto Adige che è ottimo come brindisi di aperitivo e con i dessert. Ma ecco le due trovate che stanno presentando in assoluto alle Fiere e che sono espressione del territorio: "L’una si chiama ‘Amarte’ – spiega Boncompagni – ed è un amaro fatto con erbe locali; l’altra è il ‘BiturGin’, ovvero il gin del Borgo con camomilla, carciofo e bardana". Vini e accostamenti con dolci, tanto che compare anche la scritta "Dolci piaceri" e Barboni ci scherza su: "Il termine "somèri" deriva dalle persone e non siamo qui soltanto per "ragliare", ma anche per proporre ottimi prodotti".

Alcune autorità istituzionali, a cominciare dai sindaci e Anghiari, si sono recate in visita da loro, alla pari dei tanti borghesi incuriositi, mentre da pochi metri di distanza arriva il profumo delle bistecche di Chianina e degli arrosticini abruzzesi; sull’altro lato, gli amici di Pieve Santo Stefano rispondono con il loro oramai noto tortello. E intanto le Fiere si apprestano vivere le due giornate clou, quelle del fine settimana, che registreranno una intensificazione di pubblico.