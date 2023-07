"Lo shopping estivo funziona" Sugli eventi la scommessa Michielin

di Francesco Tozzi

"Una buona partenza per lo shopping estivo". Sono iniziate mercoledì 5 luglio, come da tradizione, le serate dedicate al commercio a San Giovanni Valdarno, con i negozi aperti fino alla mezzanotte. A tracciare un bilancio sull’andamento dell’iniziativa è Laura Cantini, responsabile della delegazione locale di Confcommercio: "I clienti – spiega – reagiscono sempre positivamente alle serate di shopping a San Giovanni che caratterizzano il mese di luglio. L’attrattiva è sempre interessante, quindi il riscontro per ora è buono". Complici i saldi di fine stagione, partiti ufficialmente lo scorso 6 luglio, che stanno spingendo i consumatori ad accaparrarsi il meglio sulla piazza. "Sicuramente i saldi stanno aiutando molto – aggiunge Cantini – L’arrivo degli sconti ha coinciso con l’espolsione del caldo e della piena estate, che quest’anno ha tardato per via del maltempo. Il meteo della scorsa primavera non ha certo invogliato le persone ad acquistare capi estivi, per cui in tanti stanno approfittando delle occasioni proprio in questi giorni per rifarsi il guardaroba in vista della partenza per le vacanze di agosto".

Sono inoltre riposte grandi aspettative per la serata di mercoledì 19 luglio, quando lo shopping sotto le stelle incontrerà l’attesissimo concerto di Francesca Michielin in piazza Masaccio. "Ci aspettiamo un’ampia partecipazione questo mercoledì, visto che nel centro storico si terrà questo importante evento organizzato dall’amministrazione comunale. Questo è un esempio virtuoso di come si possa creare sinergia tra i commercianti e le attività culturali e di promozione del territorio". Corso Italia fatica invece ad essere una calamita per i turisti stranieri, che alloggiano negli agriturismi delle località collinari senza però frequentare i centri storici valdarnesi. "Abbiamo notato – spiega la rappresentante dei commercianti – un lieve aumento di turisti a San Giovanni, ma ancora non si registrano numeri significativi tali da poter creare grandi volumi d’affari. Basti pensare che a San Giovanni non ci sono alberghi, un punto che certamente gioca a nostro sfavore. Da questo punto di vista, c’è ancora tanto da fare e il problema non riguarda solo la nostra città, ma anche gli altri centri del Valdarno. Bisogna investire ancor di più nell’ambito turistico di zona, perché è linfa vitale per le attività economiche delle nostre cittadine". Le strutture ricettive lavorano con assiduità, ma coloro che passano le ferie in vallata scelgono di visitare Firenze, Arezzo o Siena.