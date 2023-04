Lo sgomento dei vicini: "Una donna speciale"

C’è poca voglia di parlare nella palazzina su tre piani che affaccia sulle mura e su Porta San Lorentino. Sara viveva qui da tempo, l’appartamento all’ultimo piano era stato addirittura della nonna che aveva frequentato spesso fin da piccola. Qualcuno se la ricorda anche al quartiere di Porta del Foro che frequentava volentieri durante le settimane di Giostra e le cene propiziatorie proprio sotto casa.

Sempre indaffarata, a volte taciturna, sempre accanto ai suoi figli con una grande differenza tra loro ma che sono legatissimi. "Nessuno poteva immaginare quello che Sara stava passando – racconta un vicino che vuol rimanere anonimo – qui nel palazzo ci conosciamo tutti: era una ragazza che magari vedevamo spesso affaticata ma non avevamo mai percepito della tensione con il compagno".

La classica famiglia che non lascia trapelare le sue difficoltà. I vicini ricordano anche la presenza quasi costante della signora Brunetta che con la nascita della niopotina si vedeva molto spesso sulle scale dell’appartamento all’inizio di via Benedetto Varchi.

Il resto sono i ricordi atroci di una notte di sangue. "Lì peer lì non ci siamo accorti di niente poi abbiamo sentito suonare le sirene delle ambulanze e della polizia. Le scale erano macchiate di snague, l’uomo era già statao fermato dai poliziotti arrivati dalla questura, che da qui è a due passi, nel piazzale davanti a Porta San Lorentino.

Pochi fronzoli per la testa Sara aveva invece allontanato per un po’ il compagno per poi decidere di provare a ripartire.

"Spesso ci fermavamo a parlare quando usciva con il passeggino e la bimba piccola – sospira un’altra vicina – era un vero amore e anche il fratello maggiore è legatissimo. Non ci eravamo mai resi conto di una situazione così complicata".

All’alba il palazzo si vuota tra chi va a lavorare e chi a scuola. Chi passa davanti al portone al numero civico 4 lo indica al vicino. è lì la casa che ha trasformato in una tragedia una notte tranquilla nella zona di San Lorentino.

Federico D’Ascoli