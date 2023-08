Lo sciopero non ferma la spesa: avanti i carrelli

Chi fermerà la spesa? Di fatto nessuno, un po’ come la musica per i Pooh. Il quadro del Ferragosto parla da solo. E’ la festa clou dell’estate, la diga tra l’estate e l’inizio del ritorno a casa, ma alla fine è una data che incide poco sul mondo dei carrelli.

Gli orari indicati dai supermercati indicano comunque ampie possibilità di acquisti perfino a Ferragosto.

Nel gruppo c’è chi non modifica in nulla l’apertura rispetto ad un qualsiasi giorno feriale. In testa come al solito la Pam, in particolare quella di Tortaia: l’orario va dalle 8 alle 20, in una no-stop che di festivo ha davvero poco. E la stessa cosa vale per la Eurospin, un altro dei centri della spesa che attraversano tutte le curve del calendario senza tentennare.

La Conad vira sull’orario dimezzato e in particolare sulla mattina. Sia l’ex Santaprisca che il Giotto partono alle 8 ma si fermano alle 13.30, ritagliando almeno un pranzo cristiano e una seconda parte della giornata libera per i dipendenti. Più o meno sul filo anche la sede di Ponte a Chiani, il cui orario andrà dalle 8 alle 14. E’ esattamente lo stesso orario scelto da Esselunga.

Uno dei giganti della spesa come ogni anno non si ferma a Ferragosto e preferisce ritagliare una mezza giornata di acquisti. L’altro gigante è la Coop e mantiene almeno in città la linea ormai rodata negli anni e nel tempo: chiusura assoluta per tutte le feste comandate, siano esse religiose o civili. Poi nel mondo Coop qualche apertura c’è, ad esempio a Camucia, anche se comunque limitata solo alla mattina, secondo le abitudini festive.

Riprendendo il giro il Gala sceglie la linea più gettonata, quella di uno spiraglio mattutino, in questo caso limitandosi alla fascia tra le 8 e le 13.15.

E’ vero: per scongiurare l’apertura dei supermercati o anche dei negozi i sindacati regionali toscani, in particolare Cgil e Uil, hanno lanciato anche il classico sciopero, ormai un classico dei giorni di festa.

"La decisione di aprire i punti vendita è irrispettosa verso lavoratori e lavoratrici: tutta Italia è chiusa per ferie, ma per qualcuno, sarà un giorno di lavoro. Per questo proclamiamo astensione e sciopero per l’intera giornata del 15 agosto. Il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo". Ossia il lavoratore deve dare il proprio consenso. Ma di fatto la mossa sindacale non ha mai impedito le aperture.