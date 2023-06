"Lo presi come una gara Serve lucidità e forza"

La tensione c’era, ma era altrettanto forte la consapevolezza delle potenzialità e del lavoro fatto negli anni del "Redi", ad Arezzo. E c’era pure "l’entusiasmo della mia prima vacanza con gli amici a Mykonos". Andrea Settembrini, capitano del Cavallino, riavvolge il nastro dei ricordi e torna a 14 anni fa. "Ero preoccupato ma una volta seduto davanti ai professori mi sono concentrato, ho raccolto le energie e mantenuto la lucidità che serve per superare ogni prova della vita, anche quelle sul campo di calcio". Alla maturità, ha discusso le sue materie preferite, filosofia "grazie a una prof che ha saputo trasmetterci la bellezza della materia" e storia che mi "appassiona ancora oggi. Ricordo che portai l’Infinito di Leopardi, andò tutto bene". Settembrini non si è fermato e nonostante il rettangolo verde l’abbia tenuto lontano dai libri, nel 2015 ha conseguito "la triennale in scienze motorie e nel novembre scorso ho tagliato il traguardo della magistrale. Ma è quello che volevo fare e mi sono impegnato per raggiungerlo".

È anche per questo che ai maturandi consiglia di "stare tranquilli perchè sarà più facile di quanto non sembri adesso. La maturità è un traguardo molto importante nella vita e ai ragazzi che stanno attraversando questa fase dico di godersi il momento che resta indimenticabile. Oggi rivedo i miei compagni del liceo e mi emoziono perchè abbiamo condiviso momenti unici, ricordi indimenticabili. L’ansia c’è di fronte a ogni prova ma occorre saperla gestire e affrontarla con lucidità".