ll tour a sorpresa di Vittorio Sgarbi

Lo si è visto spesso ed è oramai un habitue di Sansepolcro, ma Vittorio Sgarbi, questa volta accompagnato dal sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha voluto nuovamente far visita alla città pierfrancescana e dopo aver di nuovo ammirato, accompagnato dal primo cittadino biturgense Fabrizio Innocenti e dal suo vice Riccardo Marzi, il Museo Civico riammirando le opere di Piero e i capolavori conservati, è stato accompagnato anche dall’assessore alla cultura Mercati e dalla direttrice del Museo Giambagli visitando la chiesa di Santa Maria delle Grazie, San Francesco, il Duomo, sedendosi quindi sugli spazi del dodecaedro in Piazza Torre di Berta. La sua trasferta lo ha visto a Citerna e Monterchi per ammirare le opere, oltre che di Piero della Francesca, anche del Signorelli. In ballo c’è un progetto intercomunale.