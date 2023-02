Live di Kruger per la rassegna "Malpighi Sofa"

Torna Malpighi Sofa, la rassegna di concerti in acustico nel salotto di Arezzo Che Spacca. Appuntamento venerdì 17 febbraio dalle ore 21 in via Fiorentina 329. Per il secondo appuntamento di questo nuovo anno, Malpighi Sofà avrà come ospite d’onore Kruger,cantautore e performer di origini romagnole. Con I Nobraino, band cult degli anni Duemila, ha collezionato cinque album in studio, un album live e un Ep. Nel 2017 Kruger decide di intraprendere un percorso da solista ispirandosi ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè e Paolo Conte. A quest’ultimo ha dedicato lo spettacolo "Gli scontati", con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date. Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento. Fuori dagli schemi, provocatorio e irriverente, totalmente dedito alla musica e al suo pubblico, Kruger si è espresso fino a oggi in una dimensione live al fianco del pianoforte. Il 2021 segna dunque il ritorno discografico di Lorenzo Kruger con il singolo "Con me Low Fi" e il lancio della campagna solidale "Spazi Miei".