Liti e botte alla stazione Commercianti esasperati "Qui non viviamo più"

di Angela Baldi

Sono sul piede di guerra i commercianti di via Spinello e dalle attività che si affacciano sui giardini del Porcinai. Esasperati da risse continue, scontri e lanci di oggetti che avvengono un giorno sì e l’altro pure. Urla, litigi in mezzo alla strada, nella maggior parte dei casi con il ricorso alle mani o al lancio di oggetti. "Non ne possiamo più spesso chiamiamo la polizia ma qui servirebbe un presidio fisso - dicono i commercianti di zona in coro - Biglietto da visita per chi arriva in città dalla stazione, ormai questa zona è una cartolina sbiadita. Non ci facciamo una bella figura. E molti aretini evitano addirittura di passare di qui per non trovarsi nel bel mezzo di qualche scontro". L’ultimo è avvenuto venerdì pomeriggio e ha riacceso le polemiche su una zona più volte finita sotto i riflettori. Attimi di tensione dopo le 16,30 si sono vissuti in via Spinello, nei pressi della stazione. Sul posto anche le forze dell’ordine allertate per un violento litigio che si stava consumando ai giardini del Porcinai. Qui è accorsa la squadra Volante di Pilar Torina, che si è trovata di fronte a due uomini stranieri, che stavano litigando mentre una donna tentava di sedare gli animi.

Alla vista degli agenti la situazione è tornata alla normalità. Sul posto è accorsa anche un’ambulanza della Misericordia. "L’episodio di venerdì è arrivato al culmine di una settimana in cui scontri e litigi violenti sono avvenuti tutti i giorni – dicono i commercianti di via Spinello – il danno è doppio, non solo abbiamo paura a venire a lavorare ma perdiamo anche il giro di affari.

Molte persone per paura girano a largo. I clienti abituali ci hanno confidato di preferire altre zone perché qui non si sentono più sicuri, da due mesi a questa parte abbiamo perso parte degli incassi. Ci vorrebbe un presidio fisso o almeno una maggiore attenzione alla zona da parte delle forze dell’ordine. Invece la municipale passa solo per fare le multe alle auto e anche quando chiamiamo la polizia per episodi del genere trascorre molto tempo prima che arrivino. Anni fa la situazione non era così. Tutto è peggiorato con la chiusura del punto informazioni, poi la riqualificazione di piazza della stazione ha fatto sì che adesso sia diventata ritrovo per ragazzi con lo skate. Le cose peggiorano invece di migliorare. Risse e violenza sono all’ordine del giorno, un mese fa è arrivata una bottiglia dentro l’edicola per una rissa scoppiata davanti al Conad di via Guido Monaco, altre volte sono volati tavolini". "Qui gravitano spacciatori e baby gang. Ci vorrebbe una pattuglia fissa. Un degrado all’ordine del giorno di cui siamo esausti".