Violenza in famiglia: donna finisce in ospedale. E i carabinieri trovano una pistola non denunciata

Cortona (Arezzo), 18 maggio 2023 – Padre difende la figlia finita in ospedale in codice rosa dopo una lite con il compagno e viene denunciato per omessa denuncia di una pistola Beretta. È accaduto a Cortona (Arezzo).

I carabinieri, secondo quanto riportato in una nota, sono intervenuti per sedare una lite tra suocero e genero che si stavano affrontando verbalmente. Una volta arrivati sul posto hanno fermato i due. Il padre ha spiegato che la figlia era finita in ospedale, dove è stata immediatamente attivato il codice rosa, per un forte stato di ansia dopo la discussione con il compagno con il quale i rapporti pare siano tesi da tempo. I militari, raccolta la testimonianza, hanno tuttavia controllato e trovato una pistola beretta non denunciata. Per il pensionato è scattata la segnalazione alla Procura per omessa denuncia.