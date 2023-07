Lite fuori dalla discoteca, ferito ragazzo di 14 anni. Caccia all’aggressore

Arezzo, 24 luglio 2023 – Sabato sera violento con botte tra giovanissimi e un 14enne in ospedale. è ricoverato nel reparto Osservazione di breve intensità del Meyer a Firenze, dove è previsto che resti anche oggi.

Il pestaggio è avvenuto tra sabato e domenica alle prime luci dell’alba dopo una serata trascorsa le ambulanze sono partite a sirene spiegate per intervenire nella zona esterna del Dolceverde, storica discoteca aretina.

Un ragazzino era rimasto ferito e per lui è stato necessario il trasferimento al Meyer dove è arrivato in codice giallo. Il minorenne è stato ferito al culmine di una violenta lite con un coetaneo. Quella che in un primo tempo era sembrata una rissa, in realtà si è rivelata una brutta lite tra due giovani: uno colpisce al volto con un pugno l’altro. Il quattordicenne cadendo a terra avrebbe sbattuto violentemente la testa: di qui la macchina dei soccorsi e il trasferimento all’ospedale pediatrico.

A prestare le prime cure al quattrodicenne sono stati i sanitari dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino Valdarno che staziona ogni sabato sera nel parcheggio della discoteca. La stessa che in epoca Covid veniva utilizzata per i test rapidi fuori dal locale quando si entrava al ballo solo con il tampone negativo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime testimonianze, il quattordicenne sarebbe stato raggiunto al volto da un colpo sferrato da un altro giovane.

Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire i contorni dell’episodio, capire il possibile movente, e verificare se nella violenta lite siano state coinvolte altre persone. Per il momento, invece, non si sa nulla del ragazzo che ha aggredito il minorenne: si sarebbe dato alla fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi nel bosco che circonda la zona della discoteca.

Il personale della sicurezza all’interno del Dolceverde aveva allontanato dal locale un gruppo di giovanissimi un’ora prima della chiusura perché, secondo i titolari della struttura, i il gruppetto avrebbe infastidito e spintonato gli altri ospiti della discoteca. Forse il pestaggio potrebbe essere collegato a questo episodio.