Lite finisce a calci e sprangate. Arezzo, il ring è in via Vittorio Veneto

Arezzo, 22 settembre 2025 – Un’altra lite violenta in via Vittorio Veneto. Un video diventato virale sui social racconta passo passo l’episodio. È il tardo pomeriggio di sabato quando un uomo passeggia sul marciapiedi in direzione del semaforo che porta all’incrocio con via Piave. Va avanti e indietro, acciuffa una bottiglia di acqua che versa in una delle fioriere, torna indietro e prende una maglia, poi cerca di salire su un autobus di Autoline Toscane ma resta fuori. Ogni tanto alza la testa verso l’immobile davanti al quale si trova urlando, forse un contrasto con altri abitanti o coinquilini. Attraversa la strada e sbraita alla gente all’altro lato della strada. C’è chi è alla finestra e chi invece passa in bicicletta e altri a piedi. I negozianti osservano con paura e rassegnazione la scena. Il giovane si butta anche a terra in mezzo alle carreggiate e si trascina con le mani. È molto agitato.

Arriva un giovane in monopattino che pare sia stato chiamato per sedare la situazione. Ma in realtà tutto degenera. Botte, calci e una spranga. Gli occhi attoniti della gente osservano. Lo straniero in stato di agitazione viene preso a calci da un primo ragazzo poi ne arrivano altri due e la lite diventa più violenta. C’è chi ha una spranga e la usa contro l’uomo. Lui si divincola. Via Vittorio Veneto diventa un ring. In tre, poi in quattro contro uno. Volano scarpe durante la colluttazione. Uno degli aggressori prende in mano un tavolino ma un altro giovane lo ferma in tempo. In lontananza si sentono le sirene delle auto dei carabinieri. Tutti quanti si rialzano e scappano via. Così l’uomo che aveva dato inizio alla lite furibonda a piedi nudi sull’asfalto di via Vittorio Veneto ritorna verso il marciapiedi.

L’ennesima lite in una strada di un quartiere da tanto, troppo tempo costretto a liti tra stranieri e spaccio. Tante le richieste in passato di controllare la zona di Campo di Marte e vie attigue. I rinforzi sono arrivati e i controlli sono più stretti ma il clima nella zona non è più lo stesso. La gente vive ogni giorno con la stessa paura. Paura di trovarsi coinvolta in una lite tra stranieri mentre sta rientrando a casa o va a fare la spesa. Campo di Marte e l’area Porcinai restano per tanti cittadini luoghi con maggiore presenza di microcriminalità e aggressioni.