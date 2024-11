L’istruzione e l’educazione nell’800 con Franco Cristelli

Terzo incontro domani alle 21 al cas Valcerfone de I Venerdì di Palazzo del Pero con Franco Cristelli e "L’istruzione e l’educazione popolare nel Comune di Anghiari alla fine dell’800". Lo spunto della Comunicazione è dovuto a due articoli apparsi sul numero unico "Anghiari" del 1889 in cui si parla della realtà sociale e scolastica del paese in quell’anno. Essi, nella loro brevità fotografano la realtà politica e sociale di Anghiari. Questa è apparsa a Cristelli una lettura particolarmente stimolante perché gli ha permesso di cogliere come il modo di sentire e pensare del secolo fosse penetrato anche in provincia. Per quanto concerne la scuola si colgono bene sia la realtà scolastica del momento sia il pensiero politico e pedagogico che la guidava, secondo lo spirito positivista e laico dominante nella sfera pubblica e nella scuola. Appare un mondo non statico, ma fortemente coinvolto nelle novità che stavano irrompendo e che avevano cominciato ad introdursi ad Anghiari e, più in generale, in Valtiberina. Franco Cristelli è stato docente di storia e filosofia nei licei e dirigente scolastico fino al pensionamento. Membro di varie associazioni fa parte del consiglio direttivo della Società Storica Aretina, di cui è socio fondatore e dell’Accademia Petrarca di Arezzo. Nei suoi studi si occupa prevalentemente di storia politica, civile e religiosa.