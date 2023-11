L’istituto Vasari, il Comune di Castiglion Fibocchi e la “Poti Picture” presentano "Magic Box"

Arezzo, 24 novembre 2023 – Lunedì 27 novembre alle ore 21.00, presso la Sala del Giglio del Comune di Castiglion Fibocchi, avrà luogo la proiezione del cortometraggio “Magic Box”, frutto della collaborazione tra l'Istituto Comprensivo G. Vasari di Arezzo, il Comune di Castiglion Fibocchi e la casa di produzione cinematografica “Poti Picture”.

Il cortometraggio, prodotto nell'ambito del Piano Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS) https://cinemaperlascuola.it/promosso da MiC e MI, è il risultato dell’articolato progetto “CinemiAmo”, che ha coinvolto attivamente nell’annoscolastico 2022/2023 gli alunni, le famiglie e la comunità della scuola primaria “Ugo Nofri” nel Comune di Castiglion Fibocchi.

Gli alunni sono stati guidati da un team di professionisti di varie discipline (regista, produttori, sceneggiatori, psicologi, operatori del terzo settore,) che li ha portati a costruire insieme un soggetto e successivamente una sceneggiatura. Il lavoro è poi sfociato nell’ideazione e realizzazione del cortometraggio “MagicBox”.

L'iniziativa ha testimoniato la sensibilità educativa dell'Istituto Comprensivo G. Vasari di Arezzo, guidato dalla dirigente scolastica Marinella Verrazzani, e l'obiettivo della Poti Picture di utilizzare il cinema come strumento di formazione e promozione umana, favorendo la creazione di una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione sociale.

Il progetto ha coinvolto attivamente anche la comunità locale, con oltre 130 persone del paese che hanno partecipato come comparse nel cortometraggio, unendo le famiglie degli alunni e il Comune di Castiglion Fibocchi in un'esperienza cinematografica unica nel suo genere.

Il regista Daniele Bonarini sottolinea il valore del progetto educativo della Poti Picture, centrato sull'esaltazione delle abilità individuali e sull'importanza dell'alfabetizzazione emotiva, guidata dalla psicologa Sara Borri. “Magic Box” si propone di evidenziare la bellezza e il valore di ciascuna persona, promuovendo l'autostima e la consapevolezza delle proprie emozioni.

Il sindaco Marco Ermini esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, complimentandosi con i giovani attori e con tutto il team Poti Picture. A nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità Castiglionese ringrazia la D.S. per aver scelto, tra i tanti plessi della Vasari, la classe del plesso scolastico Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi per questa grande opportunità formativa e di crescita dei ragazzi .

L'Assessore all'Istruzione Rachele Bruschi sottolinea l'importanza di iniziative come “CinemiAmo”, specialmente in un periodo post Covid, per favorire la socializzazione e il contatto fisico, offrendo ai giovani un'esperienza culturale e umana di inestimabile valore.

La dirigente scolastica Marinella Verrazzani esprime la volontà di consolidare e ampliare questa collaborazione fruttuosa nel tempo, confermando l'importanza di iniziative educative che coinvolgano la comunità e il territorio.

La proiezione di “Magic Box” rappresenta un passo significativo verso la promozione di una cultura inclusiva e educativa nel territorio, evidenziando il valore della collaborazione tra scuola, comunità e industria cinematografica per la formazione delle nuove generazioni. Proiezione ad ingresso gratuito senza prenotazione.