Liste di attesa per i nidi comunali, boom di iscrizioni a Arezzo grazie a "Nidi Gratis"

AREZZO

E’ boom di iscrizioni nelle scuole comunali. "Grazie anche al progetto di Regione Toscana denominato ‘nidi gratis’. Ovviamente questo successo innegabile pone in ogni caso delle criticità in particolare nelle liste di attesa per la fascia dei piccoli nei nostri nidi" spiega la vicesindaco Lucia Tanti. "Se infatti, con il nostro metodo delle ‘opzioni’ e delle liste ‘sempre aperte’, siamo abbastanza certi di portare come lo scorso anno quasi a zero le liste di attesa dai 12 mesi ai 6 anni, resta la criticità dai 3 ai 12 mesi dove oggi abbiamo una consistente lista di attesa per esaurimento posti non solo a livello municipale ma anche nel privato. Una impennata che è dovuta anche al progetto di gratuità delle Regione che seppure un po’ estemporaneo, noi condividiamo in pieno e abbiamo partecipato con tutte le nostre 19 strutture proprio per aumentare al massimo le opportunità per le famiglie".

Nell’attesa quindi di vedere a pieno regime le nuove scuole – in particolare il nido Colombo – "l’amministrazione è già pronta con due misure: voucher educativo per le famiglie in lista di attesa e, da metà luglio, percorso di co-progettazione per aumentare la disponibilità di posti per il segmento 3-12 mesi, l’unico che presenta liste di attesa oltre il 10%".