“Liste d’attesa chiuse per l’ecografia al seno”. L’accusa di Silvia Chiassai

Arezzo, 26 settembre 2025 – Nuova segnalazione di criticità nella sanità pubblica toscana. Questa volta riguarda la prenotazione di un’ecografia al seno: a denunciarlo è la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, che ha scritto al direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Torre, parlando di una condizione “grave e inaccettabile”. «Ho ricevuto l’ennesima segnalazione da parte di una cittadina – spiega – che doveva effettuare un’ecografia di controllo al seno. Dopo una settimana di tentativi con il numero verde delle prenotazioni sempre occupato, è riuscita a contattare il Cup telefonico dell’Asl. La risposta è stata che “le liste sono chiuse” e che per il 2025 non ci sono più posti disponibili. Le è stato consigliato, come unica alternativa, di rivolgersi al privato».

Secondo Chiassai Martini, non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesima testimonianza di una situazione di sofferenza che riguarda l’intero sistema sanitario regionale. «È necessario un intervento urgente e responsabile da parte della Regione e della stessa Asl. Mi chiedo – aggiunge – a cosa servano le campagne di prevenzione contro il tumore al seno, se poi non è garantito l’accesso a esami di routine fondamentali per la diagnosi precoce e per i controlli periodici». Il sindaco ricorda l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della sensibilizzazione, con open day senologici e ospitalità ad eventi nazionali di formazione medica dedicati alla prevenzione.

«Un lavoro che – sottolinea – si scontra con una realtà drammatica: la sanità pubblica non riesce a soddisfare la domanda, costringendo molte donne a rivolgersi al privato o a rinunciare ai controlli». Un aspetto, questo, che apre anche un tema di legalità. «La chiusura delle liste d’attesa è vietata per legge – osserva Chiassai Martini – e la Corte dei Conti lo ha evidenziato chiaramente. In Toscana, secondo dati Istat, circa 200.000 cittadini rinunciano a curarsi per motivi economici». La prima cittadina chiede quindi un deciso cambio di passo nella gestione dei servizi sanitari: «Non è normale che i cittadini, disperati, arrivino a scrivere ai sindaci per segnalare l’impossibilità di ricevere cure essenziali, soprattutto in caso di pazienti a rischio. Ribadisco con forza che la chiusura delle agende è un fatto gravissimo e che il presidente della Regione deve avere il coraggio di ammettere i limiti del sistema sanitario toscano. È arrivato il momento di ripensare l’organizzazione, a partire dalla revisione delle mega Asl che, a dieci anni dalla loro istituzione, hanno dimostrato di peggiorare drasticamente qualità e tempi delle risposte».

Infine, un appello: «Non possiamo accettare che si curi solo chi se lo può permettere. Le liste d’attesa illegittimamente bloccate mettono a rischio la salute dei cittadini e alimentano il dubbio che si vogliano condizionare i dati sulla qualità della sanità toscana. La politica deve tornare ad avere rispetto dei cittadini».