Liste d’attesa abbattute: "Così urologia funziona"

Liste di attesa abbattute nel reparto di urologia del San Donato, grazie agli ospedali periferici. Grazie all’organizzazione di sedute operatorie negli ospedali periferici di Sansepolcro e di Bibbiena, il reparto di urologia, diretto da Filippo Annino, ha infatti ampliato l’offerta chirurgica spostando nelle due strutture ospedaliere quella casistica che ad Arezzo, fatica a trovare uno spazio operatorio sufficiente: il trattamento chirurgico dell’ipertrofia prostatica e del tumore della vescica.

Uno sforzo organizzativo che ha visto scendere in campo la direzione di presidio ospedaliero e Barbara Innocenti, gli specialisti chirurghi, gli anestesisti, le centrali di pre ospedalizzazione e i reparti di degenza chirurgica degli ospedali di Arezzo, Sansepolcro e Bibbiena.

"Da alcuni anni al San Donato alcune linee di interventi chirurgici urologici soffrivano di liste di attesa particolarmente lunghe – spiega Filippo Annino. Mi riferisco agli interventi endoscopici per patologia prostatica benigna, che potevano raggiungere tempi di attesa anche superiori a due anni".

"Da qui la scelta di ampliare l’offerta chirurgica utilizzando le sedi ospedaliere periferiche che ci ha permesso di portare a meno di 2 mesi il tempo di attesa del trattamento endoscopico, raggiungendo una tempistica fra le migliori sul territorio nazionale, sia nell’ambito delle strutture pubbliche che private" prosegue il direttore.

"L’utilizzo delle sedi periferiche ha consentito, inoltre, l’abbattimento dei tempi di attesa anche per gli interventi più complessi come i grandi adenomi prostatici e della calcolosi complessa che per motivi tecnici di strumentazione vengono eseguiti solo ad Arezzo, e non possono essere effettuati negli ospedali periferici. Grazie alla nuova organizzazione è stato possibile portare a 6 mesi i tempi di attesa massimi per questo tipo di interventi".

"In parallelo la nuova organizzazione - prosegue Annino - ci ha permesso di ottenere anche il rispetto degli interventi endoscopici in classe A per tumore della vescica e la garanzia di presa in carico di patologie benigne, che solitamente hanno a disposizione pochi spazi chirurgici".

L’équipe chirurgica dell’urologia del San Donato attualmente è in grado di operare ogni settimana 11-12 pazienti urologici con il robot da Vinci. Volumi di attività che nel 2023 hanno permesso al reparto, guidato dal dottor Annino, di raggiungere il record di 330 interventi di robotica.

Grazie a questa organizzazione nel 2023 sono stati oltre 1750 gli interventi effettuati, 400 in più rispetto al 2022, con 529 interventi effettuati fra Bibbiena e Sansepolcro nel 2023.