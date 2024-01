Liste civiche e l’uscita della Sinistra

Durissima presa di posizione delle Liste Civiche Sangiovannesi in vista della campagna elettorale. L’entrata a gamba tesa giunge all’indomani dell’uscita della componente di Sinistra per San Giovanni dal progetto civico, dopo che nei giorni scorsi si era vociferato su di un possibile avvicinamento del gruppo al centrodestra. Secondo Claudio Lalli e soci non è stata una mossa casuale: "Il comunicato ad orologeria di Sinistra per San Giovanni - si legge in una nota - uscito curiosamente insieme a quello con l’appello all’unità delle sinistre del Partito Democratico, ci dà la possibilità finalmente di capire fino in fondo il ruolo giocato da Leonardo Cardinali e da Claudio Orlandi ormai da qualche anno: quello di lavorare all’interno delle Liste Civiche per sabotare il progetto alternativo al governo del Partito Democratico. Avevamo il dubbio che Cardinali ed Orlandi avessero ammainato per finta la bandiera comunista per mero calcolo elettorale - basti vedere le pochissime ed insignificanti preferenze dei candidati a loro riferibili alle ultime elezioni del 2019 - e che avessero scelto di partecipare ad un progetto civico libero dagli schieramenti e rivolto solo a San Giovanni per opportunità di sopravvivenza. Oggi ne abbiamo la conferma". Il segretario Lalli e il coordinatore della campagna elettorale Francesco Carbini hanno ribadito che nell’ottica di costruzione delle alleanze la formazione politica cercherà convergenze con personalità illustri della città, associazioni e partiti affinché si possa giungere ad una candidatura unitaria delle opposizioni. L’alleanza è aperta in maniera trasversale e la presenza di simboli di partito sulla scheda non sembra più un tabù. "I sangiovannesi ci chiedono di risolvere i problemi della città, non fare inciuci". La prima iniziativa pubblica con la cittadinanza si terrà lunedì 29 gennaio nella sede elettorale di Corso Italia.