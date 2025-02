L’ironia di Kenji Shinohe . Danza e teatro al Mecenate

Domenica in scena tra danza e teatro. Torna oggi alle ore 17 al Teatro Mecenate di Arezzo, la Danza che Muove. Sul palco Kenji Shinohe presenta K(-A-)O. Il danzatore e coreografo giapponese Kenji Shinohe presenterà una riflessione sull’interazione digitale tra umani. Con ironia e grande abilità mimica, il danzatore interroga noi tutti, e soprattutto i più giovani, sul senso dell’utilizzo spasmodico degli emoji. Lo spettacolo si rivolge a bambini a partire dai 8 anni. K(-A-)O sarà inoltre presentato in replica matinée, il giorno successivo alla pomeridiana, per le scuole del territorio.

Appuntamento al Teatro comunale di Bucine dove oggi alle ore 17,30, dopo il Carnevale in paese, andrà in scena lo spettacolo "L’avventura di Lupetto rosso" per la stagione 2025. Dopo il grande successo del primo spettacolo si replica oggi alle 17 con il secondo appuntamento della rassegna teatrale per bambini CaScate di Gioia a cura di Nata Teatro al centro di aggregazione sociale di Indicatore. Due storie classiche mescolate insieme, un omaggio al grande Gianni Rodari...Se Pinocchio fosse Cappuccetto rosso. Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista. Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione. La belva troverà pane per i suoi denti, letteralmente parlando, perché nemmeno lui, per quanto feroce, può avere zanne tanto forti da masticare un burattino di legno.

Un susseguirsi di gag e di momenti sognanti, condurranno lo spettatore verso l’epilogo di un racconto semplice e delicato, pensato per un pubblico di tutte le età, narrato come un sogno e divertente come un gioco.

Per la Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto oggi alle 16 va in scena "C’era una volta il flauto magico" uno spettacolo di Gaia Matteini per grandi e piccini ispirato all’opera di Mozart che andrà in scena il 23 febbraio con gli allievi dei corsi di canto e la collaborazione di Fame Star Accademy di Bianca Mazzullo.