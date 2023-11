L’ira dei commercianti: "Cantiere di Camucia: più chiarezza sui tempi"

di Laura Lucente

Disagi e mancati incassi. I commercianti si dicono preoccupati. Ad accogliere ancora le loro istanze ci pensano la Confesercenti e la Confcommercio che tornano a chiedere all’amministrazione comunale maggiore chiarezza sui tempi di realizzazione dei lavori dei parcheggi in via Lauretana e una imminente pausa natalizia del cantiere. Ma non solo. È appena partita una missiva per cercare di orientare iniziative natalizie di richiamo a . "Benché i lavori siano iniziati da poco meno di un mese, gli operatori commerciali coinvolti direttamente dal cantiere stanno già registrando notevoli disagi", confermano Lucio Gori vice direttore di Confesercenti e Carlo Umberto Salvicchi referente della Confcommercio di Cortona - oltre a quelli logistici, con il carico scarico delle merci, sono soprattutto le perdite economiche a preoccupare, si parla infatti di un 50% in meno in media, accentuato ulteriormente il giovedì in occasione del mercato". Voci preoccupate si levano anche tra gli operatori del mercato stesso. Dopo essere stato spostato in via 24 maggio, è in particolare il settore alimentare a risentirne maggiormente. "I nostri clienti sono disorientati, ogni giovedì incassiamo in media il 30% del guadagno prima dello spostamento, confermano alcuni operatori.

"Chiediamo sgravi, rimborsi e maggiore pubblicità per le attuali postazioni". I cantieri dovrebbero essere sospesi intorno al 14 dicembre ma alcuni operatori, vista la situazione sollecitano che siano già sospesi prima dell’8 dicembre. E sempre a proposito del Natale c’è un’altra incognita su cui le associazioni di categoria puntano i riflettori, ovvero sugli eventi e le animazioni previste per . Confesercenti e Confcommercio hanno scritto ufficialmente al Comune per chiedere interventi. "Quello che vorremmo è un programma di iniziative che pongano gli abitanti della frazione al centro dell’attenzione e offrano possibilità di socializzazione e di vivibilità del nostro centro tutta la settima. Auspicheremmo la realizzazione di una tensostruttura nella rinnovata piazza Sergardi, simile a quella allestita lo scorso anno a Cortona in piazza Signorelli visto che a non ci sono particolari spazi pubblici coperti che favoriscano questi momenti e considerato che si va verso una stagione meteo sempre più incerta".