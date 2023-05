"Lions in piazza" e visite gratuite

Torna "Lions in Piazza", la manifestazione che mette a disposizione dei cittadini i medici specialistici per visite completamente gratuite. Per l’intera giornata di oggi, dalle 10 alle 18 in piazza Torre di Berta a Sansepolcro, i Lions della Valtiberina – in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la Confraternita di Misericordia biturgense e la locale sezione dell’Avis – rivolgono l’invito ai cittadini a partecipare alla giornata di prevenzione sanitaria.

E sempre stamani alle ore 11, nell’auditorium di Santa Chiara in via Luca Pacioli, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso "Poster della Pace" 2023, alla presenza delle autorità scolastiche degli studenti e delle famiglie. Un evento annuale al quale il club service tiene molto, soprattutto per trasmettere a tutti quale sia l’importanza della prevenzione delle varie malattie.