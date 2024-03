L’inseguimento e la fuga nei boschi. Carabinieri scoprono ladri: recuperata la refurtiva, ma loro scappano

Sansepolcro (Arezzo), 7 marzo 2024 – Recuperano la refurtiva senza però pizzicare i ladri, perchè se la danno a gambe e riescono a farla franca, ma la videosorveglianza si è rivelata ancora una volta preziosa. Un tardo pomeriggio senza dubbio movimentato, quello di martedì, in Alta Valle del Tevere: i carabinieri del versante umbro intercettano e si mettono all’inseguimento di un’Alfa Romeo Giulietta 170 cv, auto segnalata per i forti sospetti sugli individui a bordo, ritenuti autori di furti in abitazioni.

L’intuizione che la vettura si dirigesse verso Sansepolcro è corretta: infatti, al passaggio del veicolo sotto una telecamera di sorveglianza nella zona di San Giustino, la targa viene rilevata dal sistema elettronico e segnalata ai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che immediatamente fanno scattare le ricerche della Giulietta, riuscendo a intercettarla mentre sta procedendo lungo la E45. Gli occupanti, accortesi della presenza dei militari dell’Arma che - azionati sirene e lampeggianti avevano intimato l’alt – tentano di fuggire in direzione dell’Emilia Romagna, dando vita a una fuga con inseguimento che dura per chilometri, nel corso dei quali i carabinieri stanno sempre alle costole dell’auto, fino a quando il conducente di quest’ultima desiste, decidendo di gettarsi nello svincolo sud di Pieve Santo Stefano. Qui, in modo rapidissimo, scendono dalla Giulietta tre uomini che poi si separano, gettandosi nella boscaglia circostante. Troppo pericoloso è inseguirli a piedi, in un luogo con scarsa visibilità e con il dubbio che i malviventi possano essere peraltro armati.

All’interno del veicolo abbandonato e controllato dai carabinieri, vengono rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, tra cui anche una trinciatrice idraulica, grazie alla quale è possibile tagliare di netto i tondini in ferro delle grate. Vi sono inoltre una smerigliatrice che monta un disco per il ferro, un costoso borsone di un noto marchio di abbigliamento, vari capi di vestiario e persino una gran quantità di monete. Ma il dettaglio più importante lo fornisce una macchina per il caffè espresso, all’interno della quale vi è un codice a barre che consente di risalire alla ditta che l’ha data in noleggio e, di conseguenza, alla persona che l’ha presa.

Così, i carabinieri di Sansepolcro hanno potuto ricondurre quegli oggetti a un furto avvenuto pochi giorni prima in una casa di Torgiano, dove una signora si era vista sottrarre (e ora restituire) gli oggetti ritrovati dall’Arma, fra i quali un gran quantitativo di monete risparmiate e messe da parte, per un ammontare che si avvicina ai mille euro. I carabinieri di Sansepolcro, insieme ai colleghi umbri, stanno adesso collaborando ne lle indagini per risalire all’identità dei tre uomini che erano a bordo della Giulietta.