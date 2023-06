L’inseguimento in moto A 17 anni con la targa falsa preso dopo una fuga folle

Una bravata che pagherà cara. I vigili urbani che lo hanno fermato raccontano di un ragazzo di 17 anni che quando è stato fermato, dopo un folle inseguimento tra via Baldaccio d’Anghiari e via Santa Maria delle Grazie passando per il parco Giotto, si è finalmente reso conto di aver fatto un’immensa stupidaggine.

Che però tale non è perché ha creato pericoli di una certa gravità per sé e per gli altri utenti della strada in una mattinata di ordinaria follia.

Tutto è iniziato di fronte al parcheggio Baldaccio nell’orario di ingresso delle scuole: un ragazzo in sella alla sua moto 125 ha destato l’attenzione dei due agenti in moto della polizia municipale: la sua "due ruote" non aveva le frecce di direzione e degli specchietti retrovisori. Quando hanno imposto l’alt i due vigili urbani hanno visto schizzare via il giovane e si sono messi all’inseguimento mentre il giovane cercava in ogni modo di seminarli.

Ha imboccato via Petrarca, poi piazza Guido Monaco, via Roma e via Crispi a tutta velocità, senza preoccuparsi dei semafori né della segnaletica. Senza rispetto della segnaletica. Ha anche attraversato il parco Pertini e, dopo aver percorso via degli Accolti e viale Mecenate, ha anche imboccato contromano il tratto di via Andrea della Robbia che va dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla farmacia.

Qui il giovane ha tentato l’ultima follia speronando una delle moto della Municipale ma è finito lui per primo a terra, procurandosi lievi ferite che ha rifiutato di farsi medicare.

Il tutto perché il mezzo sul quale viaggiava il diciassettenne non solo non aveva frecce e specchietti ma non era mai stato immatricolato. La targa, molto simile all’originale, era invece di plastica e acquistata su Internet. Ai controlli dei vigili i numeri riportati sulla targa sono veri e risultano intestati a un motociclista lombardo all’oscuro di tutto. Al ragazzo di 17 anni, residente in città, è caduto il mondo addosso quando i vigili hanno iniziato a elencare i reati che ha commesso e le sanzioni amministrative che lo attendono, oltre alla confisca del mezzo.

Dalla resistenza a pubblico ufficiale alla guida su un mezzo completamente sconosciuto alla motorizzazione (senza assicurazione e senza revisione) per non parlare delle violazioni che si sono accavallate in pochi minuti al codice della strada: dalla guida contromano a quella in una zona vietata ai veicoli a motore come il parco Pertini.

Il comando della polizia municipale sta ancora mettendo in riga tutte le violazioni commesse: per il diciassettenne è stata una mattinata di follia che difficilmente dimenticherà.