L’iniziativa originale Gli orti sociali anticrisi sotto la Torre di Gnicche L’idea dell’ex assessore Cecchini: "In affitto appezzamenti da 50 metri quadrati a partire da 20 euro al mese"

Prima era l’esigenza di tornare a contatto con la natura dopo i numerosi lockdown che ci hanno costretti in casa. " Più orto, meno stress" era diventato il motto di molti. Ora è la paura per una crisi economica sempre più stringente ad aver fatto riscprire il gusto di coltivare da sé i propri ortaggi. Una risposta arriva da Emiliano Cecchini, volto noto in città, ex assessore, ecologista convinto, fisico, chimico, imprenditore, ex assessore. "Visti i tempi che corrono abbiamo trasformato in orti i campi accanto all’Acquedotto Vasariano. Terreni di proprietà dell’azienda agricola "Lo Gnicche", nel lembo di terra tra gli Archi e la Torre omonima, dove sarà possibile prendere in affitto piccoli appezzamenti, di 50 metri quadrati, a partire da 20 euro al mese" spiega.

Ma sono state pensate anche altre formule: per chi ha bisogno di essere assistito da un ortolano il prezzo sarà di 30 euro; chi invece vorrà goderne solo i frutti saranno 40. E siccome oltre a risparmiare l’obiettivo è mangiare prodotti genuini, "Abbiamo effettuato dei controlli sul terreno, non c’è nessuna traccia di pesticidi o di sostanze chimiche, quindi le coltivazioni saranno biologiche" continua Cecchini.

Il primo lotto sarà di 20 appezzamenti, per poi arrivare a 50. I posti sono ad esaurimento.

"Il progetto è rivolto a famiglie, singoli, principianti o esperti. Saranno disponibili assistenza tecnica, attrezzatura, sementi, piantine e babysitting. Potrai inoltre trovare bevande e prodotti locali da consumare sul posto nel punto vendita dell’azienda agricola". Insomma un "format libertario" come lo definisce Cecchini, in cui sì, coltivare, ma anche stare in compagnia, all’aria aperta, con i figli e gli amici. E ogni sabato mattina una lezione teorico pratica sulle tecniche di coltivazione biologica. La scuola di agricoltura, che vanta come direttore l’agronomo Fabio Primavera, è firmata Fabbrica del Sole. Il primo incontro per avere informazioni si terrà proprio questa mattina alle 11, in via Gian Francesco Gamurrini, 24. Per la prima lezione appuntamento a sabato 26 marzo.

Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato, è che stare all’aperto fa bene, migliora l’umore, combatte ansia e depressione e contribuisce ad avvicinare a stili di vita più sani e sostenibili. E ora entra in gioco anche la crisi. Prima da Covid, ora conseguenza della guerra. Caro benzina, caro bollette, aumento del costo del carrello. Tanti gli aretini che si sono messi a fare due conti e a cercare degli escamotage per far fronte al difficile momento. Si utilizza meno l’auto, si va più a piedi o in bicicletta e si pensa ad autoprodursi zucchine, pomodori, erbe aromatiche, bietole. Insomma il futuro parla la lingua della verdura fresca. Anche per chi abita in città.

Gaia Papi