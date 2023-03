L’ingorgo d’asfalto La 73 chiude da Olmo Pendolari in ginocchio Code fino da Rigutino

di Alberto Pierini

AREZZO

"Io passo dalla Foce": i segnali della strada in panne arrivano a Castiglion Fiorentino da chi per primo si era avviato verso Arezzo. Il popolo dei pendolari, non quelli che ogni mattina saltano sul treno per Firenze o per Roma ma che comunque devono fare anche dalla Valdichiana i loro bravi chilometri. E che in un lunedì, per di più piovoso, si sono trovati di fronte un tappo.

Un tappo inestricabile sulla strada mandata a memoria. C’è chi se ne è accordo dal Matto, lungo la 71. C’è chi più fortunato ha scoperto solo sulla rotatoria di Olmo che la giornata sarebbe stata no. Ma c’è anche chi ha vissuto al rallentatore tutta la corsa da Rigutino in poi.

Un bagno d’asfalto. Necessario beninteso. Un manto steso sulla statale 73 all’ingresso della città: dal km 139,700 al 142,300. Per i poco appassionati dei numeri è la dritta, o quasi, proprio tra la rotatoria di Olmo e lo svincolo di via Leonardo Da Vinci, vicino a Esselunga. Un cartello giallo annuncia la novità a chi gira nella rotonda. "Statale chiusa per lavori: l’alternativa è via Romana". Quando arrivi lì ormai è chiaro. O torni indietro o infili la parallela alla 73. E le auto si incolonnano in una marcia dolente fino in fondo a via Romana, quando finalmente il nodo si scioglie. Ma a quel punto i ritardi sono conclamati.

Sembra andare meglio per chi arriva da Pieve al Toppo o dalla Due Mari che sfocia a San Zeno: rallentamenti sì ma alla Ripa di Olmo non si vedono le scene che animano la 71. Lì dove scatta la caccia alle alternative. Il grosso di chi arriva da Castiglioni e dintorni si getta sulla strada di Ristradella. Che comunque ti fa riconfluire su Olmo, evitando solo una metà del problema. E soprattutto non ha nè la dimensione nè le caratteristiche per sopportare un impatto del genere. E purtroppo la cronaca lo ha dimostrato tante volte.

E c’è chi perfino si va ad avventurare sulle curve della Foce, che da Castiglioni risalgono per poi accompagnarti fino a Palazzo del Pero. Sorta di carta della disperazione. All’ingresso in città tutto si arena in via Romana, anche lei alle prese con una circolazione da record. Non c’erano alternative?

Beh, intanto quella di una comunicazione un po’ più "urlata": i più si sono ritrovati di fronte al fatto compiuto, o se preferite al cartello giallo della doccia fredda. E poi l’alternativa che una volta non era così proibita: i lavori notturni. Una strada tutta in salita quando il cantiere sia a stretto con le case: basti ricordare le proteste che accompagnarono anni fa i lavori nella zona del Rossellino. Ma lungo quel tratto della 73 le case sono coloniche e non così vicine alla strada: e di sonni da spezzare non ce n’erano tanti. I problemi sono i costi, che fatalmente si sarebbero impennati: e Anas ha preferito una linea più risparmiosa. Non ha tutto sommato scelto male gli orari: dalle 9.30 per evitare l’assalto dell’ora più gettonata la mattina (8 e dintorni) e fino alle 17, per salvare almeno il rientro dopo il lavoro.

Ma era chiaro che non sarebbe bastato. Il traffico aretino è fatto di direttrici quasi obbligate. E perfino una grande notizia, la guerra alle buche, finisce per tingersi di amaro.