Linee ferroviarie nel territorio aretino: ecco come fare gli abbonamenti a Arezzomanca

AREZZO

Manca sempre meno alla riapertura delle scuole e anche il Trasporto Ferroviario Toscano (Tft) è pronto a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico. E’ partita la campagna per sottoscrivere gli abbonamenti 20232024 per viaggiare sulle linee ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Gli abbonamenti possono essere acquistati alla biglietteria in via Piero della Francesca ad Arezzo; online sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it e nelle rivendite Tft. "Al suono della campanella accoglieremo i giovani viaggiatori con tante novità per garantire un servizio efficace e all’avanguardia" spiega Maurizio Seri, già presidente del gruppo ‘La Ferroviaria Italiana’ e oggi amministratore unico di Tft spa.

"Sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga sono già attivi nuovi treni costruiti con materiali riciclabili e dotati di una struttura in alluminio che garantisce un ridotto consumo energetico e un alto standard di comfort. E’ stato anche attivato un nuovo sistema di bigliettazione elettronica, Pay and Go, che unisce rapidità, sicurezza e cura per l’ambiente per l’acquisto di titoli di viaggio singoli". A incrementare la flotta Tft i due elettrotreni ‘Pop-Etr 104’. I nuovi mezzi, in alluminio e realizzati con materiali riciclabili al 97% si caratterizzano per un ridotto consumo energetico.