Linea verso Firenze seconda per ritardi in Toscana

Corse locali perennemente in ritardo con ottobre e novembre da dimenticare per quanto riguarda l’indice di affidabilità dei treni, linee maglia nera come quella Arezzo-Firenze (la peggiore in Toscana dopo la Firenze-Pisa) e ipotesi alta velocità-Medioetruria, al centro dell’incontro sul trasporto ferroviario. Lorenzo Cecchi, responsabile Mobilità di Legambiente Toscana, ha presentato il rapporto Pendolaria 2025 incontrando i comitati aretini e focalizzando l’attenzione sui dati locali alla Feltrinelli Point. Pendolaria è la campagna di denuncia di Legambiente dedicata a treni regionali e locali, pendolarismo e mobilità urbana, nata per contribuire a creare un trasporto ferroviario moderno, per città meno inquinate e più vivibili. Ne è emerso un Paese col freno tirato.

La rincorsa a grandi opere distoglie l’attenzione dai veri problemi di chi viaggia in treno ogni giorno, aveva ricordato il Comitato pendolari aretini a proposito della stazione alta velocità. Servono investimenti adeguati per treni moderni, efficienti, interconnessioni e mobilità accessibile. "Il dibattito è stato incentrato sull’importanza del trasporto pubblico e sul tema dei finanziamenti inadeguati – spiega Cecchi – si è parlato anche di disagi e cause, dai sabotaggi al problema manutenzione". Sotto la lente l’annuncio di Ferrovie di un cambio di passo nell’informazione all’utenza e dei lavori di ammodernamento della rete che, secondo i promotori dell’indagine, comporteranno ulteriori stravolgimenti e preoccupazione per i pendolari. "La linea Arezzo-Firenze non ha vinto la palma delle linee peggiori ma ci è andata vicino – spiega Cecchi – è la seconda dopo la Firenze-Pisa, valutate per impatto su numero di persone e bacino d’utenza. A mancare ad Arezzo è anche il collegamento diretto con Siena, occorrerebbe la famosa lunetta di Sinalunga. Ma le problematiche ci sono anche sulla linea Arezzo Stia e Arezzo Sinalunga gestite da Tft, va migliorata l’affidabilità generale. Le proposte di Legambiente sono quelle di non investire in grandi opere sottraendo risorse ad altro".

Tra i temi la stazione alta velocità. "Siamo contrari alla stazione alta velocità, non significa non riconoscerne l’importanza strategica, critichiamo la scelta di Creti come cattedrale nel deserto, inadatta perché priva dell’interconnessione ferro ferro, gli stessi fondi si potrebbero utilizzare adeguando a un terzo della spesa le stazioni di Arezzo e Chiusi".

