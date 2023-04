L’inclusione scolastica in un vertice

SAN GIOVANNI

Questa mattina, a partire dalle 9, al centro di GeoTecnologie di San Giovanni si terrà il convegno dal titolo "Il valore delle differenze: l’inclusione scolastica come punto di partenza per il progetto di vita". L’evento è stato organizzato dall’associazione "Abbracciamo il Valdarno", che riunisce al suo interno famiglie e bambini con disturbo dello spettro autistico, durante il "Mese blu per l’autismo" e vuole porre l’attenzione sul tema dell’inclusione scolastica fin dai primi anni di scuola del bambino. All’interno del convegno, infatti, saranno presentate varie proposte da alcune scuole del Valdarno oltre a interventi di differenti professionisti. Ci sarà, poi, spazio per un coffee break a cura delle mamme dell’associazione e altre testimonianze di sostegno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentina Vadi e dell’assessore all’istruzione e alle politiche sociali Nadia Garuglieri (nella foto), la parola passerà a Gabriele Rossi, servizi sociali, istruzione e sport del Comune. Interverranno inoltre Valentina Campani, presidente dell’associazione Abbracciamo il Valdarno, Maria Giovanna Giannini, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale specializzata sul sostegno scolastico, Chiara Romano e Lisa Zeni, logopediste specializzate in Caa, Aba, Esdm, Prompt II livello, Silvia Rani, insegnante specializzata per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, Claudia Del Tongo, direttrice provinciale Special Olympics e presidente Asd All Stars Arezzo onlus, Jessica Pierozzi, Francesca Boncompagni, Lucia Maddii, Anna Torchia ed Elisabetta Andreoni.

Massimo Bagiardi