L’inclusione girando un film. Poti Pictures lancia l’Academy

E’ la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo, ed è nata ad Arezzo nel 2020. In primavera la realizzazione di un cortometraggio con attori con disabilità intellettiva della prima scuola di formazione professionale specifica di cinema in Italia per persone con disabilità intellettiva e relazionale. A metà del percorso del progetto "Poti Picture Academy 2023-24", si è svolta ieri nella sede di Poti Pictures la presentazione della nuova classe di aspiranti attori. L’Academy si propone di offrire a 8 persone con disabilità intellettiva un’opportunità unica: la formazione nel campo cinematografico. Non si tratta solo di insegnare tecniche di recitazione, ma favorire un ambiente in cui queste persone possano esprimersi al massimo delle capacità, superando le barriere che limitano la loro partecipazione nella società. Obiettivo far sì che non solo diventino parte attiva del processo cinematografico, ma anche che il risultato finale, un cortometraggio, rappresenti in modo autentico le loro abilità e creatività. Il responsabile scientifico del progetto Sandra Rogialli, ha esposto i risultati raggiunti dalla nuova classe di aspiranti attori: Sara Senesi, Francesco Ciani, Andrea Pettener, Rossella Dainelli, Annamaria Valenza, Ejup Deliu, Paolo Dragoni, Giuseppina Nappini. Il progetto, in partnership col Comune, vede il contributo di Fondazione Cr Firenze, Consorzio Coob, Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo.