L’Incanto della voce Cuori in coro diretti da Gianna Ghiori

Oggi appuntamento con il primo evento della rassegna “L’Incanto della Voce” il concerto “C(u)ori in Coro” che quest’anno vede come ospite speciale dell’Associazione Voceincanto aps il Coro Escursioni Armoniche della Scuola di Musica di Fiesole diretto da Chiara Quattrini.

Oggi sabato 20 maggio alle 19 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo ci sarà il concerto “C(u)ori in Coro” ad ingresso libero e gratuito. Un evento dove sarà possibile immergersi in un suggestivo percorso corale fatto di autori e periodi musicali completamente differenti.

Il pomeriggio musicale vedrà alternarsi sotto la direzione di Gianna Ghiori i giovani pluripremiati del “Coro Giovanile Voceincanto”, il Coro “Cantori di Vita” con al pianoforte Lorenzo Magi.

Ospiti e protagonisti del concerto i cantori del “Coro Escursioni Armoniche” della Scuola di Musica di Fiesole con il loro Direttore Chiara Quattrini. Alla direzione artistica dell’intera rassegna “L’Incanto della Voce” il Maestro Gianna Ghiori che dichiara: "E’ una vera gioia poter ricominciare ad ospitare Cori ed Artisti amici visto che questi anni hanno impedito a tante realtà di esibirsi e portare la propria voce in giro per l’Italia e per il mondo. Siamo felici di ospitare per questo primo appuntamento la collega Chiara Quattrini e la sua bella realtà corale".