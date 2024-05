L’inaugurazione domani a Bellosguardo

Alla kermesse partecipano artisti di vari paesi della terra, le opere saranno installate nei paesi colpiti dai massacri

Dodici sculture in travertino in memoria degli eccidi che saranno scolpite in questi giorni e poi installate nei paesi colpiti dai massacri nazifascisti. La quarta edizione del Simposio, che il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e la Giunta Comunale inaugureranno domani alle 17 a Bellosguardo, porta con sé un potente messaggio di fratellanza: quando porzioni del mondo si dividono, affrontandosi in conflitti più o meno sanguinosi, Cavriglia si fa, invece, ambasciatrice di unità, di coesione fra diverse culture e, soprattutto, madrina di pace. I 12 artisti che prendono parte al Simposio provengono da diversi paesi del globo, proprio a voler testimoniare questa volontà di fratellanza. Volodymyr Kochmar, che già ha partecipato alla scorsa edizione di "Pietra Sublime" porta a in Valdarno la sua arte e farà di essa una concreta dimostrazione di pace e di tolleranza. Vecchia conoscenza dell’evento è il Maestro Vighen Avetis, proveniente dall’Armenia, paese da tempo unito a Cavriglia da un forte legame, oltre a Solmaz Vilkachi, giovane artista iraniana che ha già scolpito a Bellosguardo e a Yunmi Lee, rappresentante della Corea del Sud, che a "Pietra Sublime" porta freschezza e competenza. Altro artista conosciuto dalla comunità è lo sloveno Arijel Strukeli che fu ospite della seconda edizione del Simposio, assieme al cinese Jiefu Zhou che di Cavriglia e delle sue caratteristiche si è innamorato. Completamente nuovo a questa esperienza è un gruppo di artisti, fra i quali spicca il rappresentante del paese gemellato francese de La Chapelle Saint Mesmin, Abdelkader Benlarbi, l’indiano Kantakishore, che porta un po’ di Oriente nel nostro Occidente, il georgiano Ferhat Osgur Gorel, ideatore di un progetto dal forte impatto artistico, la cilena Luz Yankovich, che ha attraversato letteralmente il mondo per portare qui il suo messaggio di pace e la tedesca Verena Mayer, in rappresentanza di quella nazione dove, durante il Secondo Conflitto Mondiale, si sviluppò e imperò la teoria nazista.

Chiude questa carrellata di artisti l’italiano Adriano Ciarla, anch’egli veterano del Simposio e autore di un’opera posizionata nel Viale d’accesso all’Antico Borgo di Castelnuovo d’Avane. Il Direttore Artistico sarà, come di consueto, Bettino Francini, Presidente di Aiesm. "Realizzare opere d’arte che possano restare a ricordare il nostro passato, guardando ad un futuro migliore – ha detto - rappresenta la principale ragione per la quale continuo a diffondere questo messaggio, invitando artisti da ogni parte del mondo per confrontarsi in un continuo divenire di fratellanza e solidarietà".