L’impresa può essere etica? Gli studenti lo scoprono

AREZZOLa sala del Consiglio Comunale affollata di studenti. è questa l’immagine che restituisce la giornata introduttiva del progetto EYE Ethics & Young Entrepreneurs, che anche quest’anno metterà alla prova gli studenti degli istituti superiori aretini nell’ottica dell’innovazione imprenditoriale etica. "Siamo al quarto anno di una iniziativa che ha registrato un successo crescente- commenta l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Federico Scapecchi- come dimostrato dalla risposta sempre più ampia del mondo della scuola. Cresce quindi il numero delle studentesse e degli studenti coinvolti in un progetto importante di formazione e che ci vede quest’anno ai nastri di partenza forti del titolo di campioni della Toscana, riconoscimento ottenuto lo scorso anno per la migliore idea di impresa dell’intera regione".

Il Comune di Arezzo ha infatti rinnovato il proprio sostegno al progetto, che è promosso in compartecipazione da Artes Lab, dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud e dagli istituti scolastici Buonarroti Fossombroni, Galileo Galilei, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e Liceo Piero della Francesca. Con il contributo della Fondazione CR Firenze, il progetto, inaugurato con un talk su Imprenditoria ed Etica, punta a investire sui giovani e sul loro futuro.

"Siamo molto contenti di essere ospiti del Comune di Arezzo- ha commentato il vice presidente di Artes Lab Matteo Forconi-. Come ente del terzo settore, cerchiamo di mettere insieme la parte pubblicistica con quella privatistica. I giovani vengono così formati grazie a una serie di laboratori, in cui spenderanno diverse ore con dei professionisti. L’obiettivo? Cercare di realizzare un’idea di impresa in grado di competere a livello regionale nel contest finale". Già a partire da questo incontro e nelle prossime settimane, con EYE i giovani sperimenteranno il laboratorio di ideazione imprenditoriale etica guidati da esperti e imprenditori.

Le migliori idee saranno presentate e valutate da una giuria di esperti: la più originale, concreta e realizzabile vincerà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2025 e sfiderà il 5 giugno, nella sede della Presidenza della Regione Toscana, le idee vincenti dei coetanei di Firenze, Pistoia, Siena e Prato. In palio, il Trofeo EYE Toscana 2025, a cui è associato un premio di mille euro promosso dalla società Coleliwork. All’iniziativa inaugurale presentata dal Direttore di EYE Luca Taddei hanno preso parte anche il vice presidente di Artes Lab Matteo Forconi, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud Carlo Municchi, e i dirigenti scolastici degli istituti superiori coinvolti.

Serena Convertino