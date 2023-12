"L’impresa come sistema vivente" con l’ad di Aboca Mercati

PIEVE SANTO STEFANO

"L’impresa come sistema vivente" è l’argomento della "lectio magistralis" che si terrà venerdì 15 dicembre alle 9.30 a Pieve Santo Stefano, nella sede centrale dell’istituto omnicomprensivo Fanfani-Camaiti. L’iniziativa, voluta e presentata dal dirigente scolastico Giuseppe De Iasi, vedrà quale relatore Massimo Mercati (nella foto), amministratore delegato di Aboca e autore del libro che dà il titolo all’evento: è necessario considerare l’impresa come un sistema vivente, non autoreferenziale ma necessariamente interdipendente dal contesto in cui opera, con funzione economico-sociale. All’incontro, moderato dal professor Andrea Alberti, docente dell’istituto, parteciperanno anche Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’Ambito di Arezzo; Alessandro Polcri, presidente della Provincia; Claudio Marcelli, sindaco di Pieve e Marida Brogialdi, sindaco di Caprese.