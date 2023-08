L’impennata degli alberghi "Prezzi su per colpa del caro vita Ma restano i più bassi in Toscana"

C’è un dato da cui partire, prima di tutto: nel 2019 ovvero prima della tempesta pandemia, il prezzo medio di una camera negli alberghi della città era s tra i più bassi della Toscana. Bisogna tenere conto da dove si parte per capire dove si è arrivati, è il ragionamento che Laura Lodone, responsabile dell’Area turismo di Confcommercio Firenze e Arezzo, mette sul tavolo per commentare l’allarme lanciato da Assoutenti che colloca la città della Giostra tra le prime sette con un aumento dei prezzi negli alberghi pari al 21 per cento. Il dato di partenza serve a comprendere che "non siamo di fronte ad aumenti record", mette in chiaro Lodone che, numeri alla mano dimostra il trend e ne argomenta ragioni ed effetti. "Nel 2019 a Firenze il prezzo medio di una camera era 120 euro a notte, mentre ad Arezzo era quasi dimezzato: 61 euro". In mezzo ci sono stati gli anni della pandemia e sopratutto, nella fase attuale, il peso dell’inflazione e del caro vita. Una congiuntura economica che "porta a un innalzamento dei prezzi ma commisurati all’aumento dei costi che investe tutti i settori, basta andare al supermercato per rendersene conto".

Certo è, sottolinea Lodone, che i turisti in città sono aumentati e a questo trend non corrispondono "fenomeni speculativi", proprio per la ragione che risiede nella politica oculata degli operatori della categoria e finalizzata al contenimento dei prezzi rispetto ad altre città d’arte della Toscana. Una "politica" che pur di fronte a un incremento dei costi medi di una camera a notte, ha consentito di misurare l’andamento al rialzo. Oggi il costo medio di una camera in città è di circa 86 euro a notte (senza Iva). Nel 2022 ha pesato come un macigno il caro-energia con i costi delle bollette di luce e gas che hanno messo a dura prova la resistenza degli albergatori aretini, ed anche questo è un dato che lascia traccia. "Tuttavia, non vedo motivi di preoccupazione", afferma Lodone. Conferma l’andamento più che positivo dei primi sette mesi dell’anno per le strutture ricettive della città e anticipa che ci sarà il sold out con il Polifonico. Le stime sull’agosto fanno intravedere una frenata "ma è ancora presto per trarre conclusioni perchè ci sono variabili che possono ribaltare il quadro e sconfessare le previsioni".

Lucia Bigozzi