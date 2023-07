Lilt Arezzo: Antonio Castelli è il nuovo presidente provinciale

Arezzo, 5 luglio 2023 – La LILT di Arezzo si rinnova e chiama Antonio Castelli alla guida del Comitato Direttivo Provinciale di Arezzo.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT - è l'unico Ente Pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 Associazioni Provinciali che ha come compito principale quello di diffondere la "cultura della prevenzione" (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita.

La squadra di governo, votata dai soci iscritti all’associazione provinciale LILT di Arezzo è composta da: Avv. Sabina Rossi Palazzeschi – Responsabile delle Relazioni Istituzionali -, Avv. Barbara Fabbri – Segretario, Dott.ssa Maria Grazia Biondini – Tesoriere, Dott. Andrea Barbieri - Vicepresidente – aretino che vanta nel Suo trascorso incarichi importanti nella LILT nazionale, da membro del Comitato Scientifico Nazionale con il Prof Umberto Veronesi a Presidente Nazionale del Comitato Giovanile.

“E’ un onore per me assumere questo prestigioso incarico; la LILT ha fatto la storia dell’associazionismo nazionale e oggi sono stato chiamato a rappresentarla su Arezzo e Provincia. Ho accanto a me una squadra di professionisti veri che si sono già messi al lavoro per presentare a settembre le prime iniziative sul territorio”.

Queste sono state le prime parole del neo Presidente Castelli, che ha annunciato alla stampa, oltre al Comitato Direttivo Provinciale, anche i nuovi Presidenti dei Comitati previsti dallo statuto nazionale. Dott. Stefano Tenti, Presidente Comitato Scientifico – Dott. Pasquale Macrì, Presidente Comitato Etico – Dott. Pier Luigi Rossi, Presidente del Comitato d’Onore, Dott.ssa Susanna Cutini, Responsabile Comitato Femminile