L’ideologia non cancella gli orrori

Anche Arezzo, come gran parte delle città d’Italia e d’Europa avrà sabato la sua manifestazione pro Palestina. Sono giorni in cui siamo sconvolti dalle immagini orribili di bambini decapitati: una mattanza che qualcuno vorrebbe derubricare da crimini contro l’umanità a legittime azioni di guerra contro l’occupazione israeliana. Naturalmente la parola d’ordine dei manifestanti in piazza Zucchi, nel cuore della multietnica Saione, sarà "non sto con Hamas": frase simbolo dell’ipocrisia di una certa sinistra affetta da supponenza ideologica. "Perché l’Ucraina ha diritto di difendersi e i palestinesi no?", si chiederà poi qualcuno. L’invasione di un esercito straniero e i civili sgozzati con l’unico obiettivo di annientare Israele non sono sullo stesso piano.

Federico D’Ascoli