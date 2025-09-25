Liceo Varchi, lavori al palo. La nuova ala della sede doveva aprire a inizio anno

Bisognerà ancora attendere per la nuova ala dell’Isis Benedetto Varchi. I lavori sono al palo da sette mesi e la consegna era stata fissata per gennaio 2025. Con tutta probabilità, nelle prossime settimane gli interventi ripartiranno, ma l’inaugurazione, a questo punto, rischia di slittare all’anno scolastico 2026-2027. Sulla questione, per fare chiarezza, è intervenuto il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini. "È un’opera che feci partire quando ricoprivo il ruolo di presidente della provincia - ha fatto sapere il primo cittadino - Un vecchio progetto ammodernato e candidato a recepire finanziamenti che riuscimmo ad ottenere. Si tratta di una nuova ala che ospiterà gli studenti del professionale, che attualmente studiano nella sede del vecchio liceo risalente agli anni Venti".

Un luogo non più adeguato e sicuro per i giovani, quindi, quello di via Marconi che ospita il professionale Magiotti. "Per me era importante mandare un messaggio - ha sottolineato Chiassai - i ragazzi sono tutti uguali al di là della scuola che frequentano. Il fatto di poter avere una struttura nuova e decorosa collegata con il liceo è stata una proposta che hanno apprezzato moltissimo. Purtroppo vediamo che il cantiere è fermo da tanto tempo e non riusciamo ad avere informazioni precise dalla provincia. Tanti ragazzi si sono iscritti negli anni passati agli indirizzi professionali sapendo di poter entrare nel nuovo edificio, in realtà si trovano ancora in quello vecchio. Mi auguro che il presidente ci dia notizie positive sulla ripresa dei lavori". L’investimento sulla nuova infrastruttura è stato consistente. Circa 3 milioni e 500mila euro di finanziamenti ministeriali per l’ampliamento dell’edificio di viale Matteotti.

A rallentare l’opera, come confermato dalla dirigente scolastica Chiara Casucci, sono stati problemi tecnici legati all’impresa esecutrice e questioni burocratiche connesse alla proprietà dell’edificio e dell’area. Una sovrapposizione di competenze che ha inciso sui tempi di realizzazione. Ora però la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. L’Istituto Varchi sarà dotato di una nuova ala, un ampliamento che comprenderà 5 aule per la didattica, 8 aule per le attività speciali, 2 aule per attività integrative e una nuova biblioteca, oltre agli spazi di connessione e servizi igienici, lasciando inoltre libera la visuale degli alunni verso gli ambienti esterni. Il tutto distribuito in due piani, autonomo dal punto di vista impiantistico ma collegato alla sede principale attraverso una passerella. Tutto il complesso verrà realizzato con i più moderni standard costruttivi. L’ampliamento dell’attuale liceo è un’opportunità importante per coloro che frequentano il corso di studi socio-sanitario nel plesso di via Marconi, una soluzione per non sentirsi più a disagio in un ambiente obsoleto e fatiscente e per vivere la scuola in un luogo accogliente.