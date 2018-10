Arezzo, 2 ottobre 2018 - Quando i loro amici sono entrati in classe erano già sotto interrogazione. Una vita scolastica a cento all’ora, ma è il ritmo che hanno voluto scegliere. Loro, i primi a bruciare le tappe: la classe pilota completerà il liceo non in cinque ma in 4 anni. Ha attecchito dalle parti dell’Artistico, sempre nella «parrocchia» di Luciano Tagliaferri, il preside degli scossoni. Sedici ragazzi in tutto, otto maschi e otto femmine, l’indirizzo è lo scientifico internazionale.

In classe dal 10 settembre, una settimana prima di tutti gli altri. E che da quella classe si scolleranno poco. L’orario fa impressione: entrano ogni mattina alle 8.20 per uscire alle 13.30. Pausa pranzo di mezz’ora, roba nipponica, fatalmente nella tavola calda-bar della scuola. Perché alle 14 la campanella suona un’altra volta: fino alle 16 tutti di nuovo al pezzo, senza soluzione di continuità.

«D’altra parte le regole sono chiare: in 4 anni questi ragazzi devono fare le stesse ore che fanno gli altri in cinque». Ogni settimana così ne snocciolano 40: anche se poi sono ore di 55 minuti, ma questo è ugale per tutti. Contro le 32 del coreutico, le 34 dell’artistico o dello scientifico normale che oscilla nella forbice fra 30 e 34.

Una scuola pilota? Lo è nei fatti trattandosi di un «laboratorio» nazionale: cento classi dalle Alpi a Lampedusa. Forse meno, visto che non tutte alla fine sono partite. In Toscana tante richieste ma alla fine sono 4 o 5, tra cui quella al Pier della Francesca: mentre ad Arezzo altri sono sulla rampa di lancio, tra gli istituti interessati c’è il Liceo Colonna.

Un'overdose di ore ma anche una serie di innovazioni. Una fisica, legata al tipo di classi: i banchi hanno forme diverse dal solito, in modo da poterli comporre in isole per i lavori di gruppo. Se necessario anche tutti e 16 insieme, tipo onda. Un ritorno al futuro o magari al passato, con altre forme era l’idea della mitica scuola di Pietralata, addirittura negli anni ’60. Poi lo stop ai libro o quasi. In classe c’è una cassettiera nella quale conservare quelli residui, ma il grosso del lavoro ormai è digitale.

In pratica computer, che la scuola mette gratuitamente a disposizione, sia pur in comodato d’uso. E poi alcune innovazioni didattiche: i corsi in lingua, come matematica, informatica e dalla terza anche il diritto. O l’allenamento ai «dibattiti»: in pratica una lezione studiata stile botta e risposta, meglio se gestita dai ragazzi. Un’idea lanciata qualche anno fa dal Buonarroti, a Ragioneria, e funzionava nel preparare i ragazzi al contraddittorio, ormai familiare e non solo in Tv.

Ora diventa pane per il liceo breve. Che poi è uno scientifico internazionale e quindi ha corsi di cinese, portoghese-brasiliano e spagnolo. Una sorta di corso intensivo: tutto compreso in 4 anni. Fino alla maturità. Dopo la quale bruciare gli altri nel lavoro o all’università. O magari dormire un anno per riprendersi.