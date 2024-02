Libro per ragazzi. Il Festival 2024 apre a Bibbiena

Tutto pronto a Bibbiena per il Festiva del Libro per Ragazzi 2024. Appuntamento al 19 febbraio al 10 marzo in vari luoghi simbolo del comune, tratto distintivo la lettura e il libro nell’era digitale. Il festival punterà a riunire l’oggetto libro a tutta una serie di nuove tecnologie e modalità di fruizione alternative più vicine alle giovani generazioni. Altro tema forte sarà lo sport con Francesco Caremani e Andrea Paramucchi. Molto attesi anche Enrico Galliano, Roberto Morgese, Paolo Di Paolo, Andrea Franzoso, Barbara Cantina e la sua Mortina, "Antonio Sualzo" e Francesco Taverna con il suo amatissimo Chico. Questo sarà il festival dei grandi nomi e dei grandi numeri, oltre che dei grandi nomi: 20 giorni intensi di festival, quasi 13 mila libri esposti al Cifa di Bibbiena e 60 laboratori per le scuole e le famiglie. La mostra sarà migliorata nel percorso di fruizione e per consentire ai ragazzi di meglio scegliere il proprio libro o libri del cuore. I titoli saranno divisi per categorie e per età con spiegazioni puntuali e personale dedicato. Ci saranno laboratori di scrittura, pratiche del pensiero, letture animate, emozionalità che si alterneranno alle presentazioni dei libri e a eventi più immersivi con gli autori, fino a spettacoli teatrali. I luoghi scelti saranno diversi: partendo dalla mostra vera e proprio i luoghi del festival saranno tanti come la Biblioteca Giovannini, oggi anche sede di gruppi di lettura, il Museo Archeologico del Casentino, la casa comunale, ma anche Soci con i suoi auditorium e cinema. Francesca Nassini Assessora alla Cultura commenta: "Con il coordinamento del Mondadori Point di Ponte a Poppi e l’aiuto di professionisti accreditati come Katia e Gabriele, il coinvolgimento di realtà come Nata Teatro, la Cooperativa Oros, la Biblioteca, professionisti come Giuseppe Scapigliati la nuova edizione è l’espressione della volontà dell’amministrazione di far crescere ancora questa realtà che, in poco tempo, si sta posizionando su livelli più ampi e sta attraendo anche autori importanti. Siamo davvero soddisfatti e onorati di essere stati accolti con entusiasmo dai giornalisti presenti al Consiglio regionale". Tema di quest’anno "Narrare la Generazione 2.0: scoperte letterarie dei giovani d’oggi".