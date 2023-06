Libro Alinari in omaggio col giornale

Scoprire le bellezze toscane abbinando eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate e esperienze culturali e in natura. Torna oggi in città "Toscana Arcobaleno d’estate", l’appuntamento di lancio della stagione estiva. Oltre all’evento clou, quello di stasera in Fortezza, la nostra redazione presenta domenica 25 alle ore 17 il volume che sarà in omaggio con il giornale di giovedì 29 giugno e che riprende gli scatti di una mostra fotografica a Casa Bruschi: "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari".

Un omaggio ai nostri lettori per aprire una finestra fotografica su cent’anni di storia del territorio aretino, dal 1856 al 1954. Una selezione di scatti, parte dalla monumentale opera di documentazione del patrimonio culturale italiano portata avanti da Alinari e Brogi, fotografi editori attraverso i quali raccontare le terre d’Arezzo, l’arte, il paesaggio e il lavoro. In mostra sono presenti anche fotografie di Aurelio Monteverde e Vincenzo Balocchi che raccontano con tutt’altri occhi il territorio aretino e la sua gente.

Anche il Mumec partecipa a Toscana Arcobaleno d’Estate: fino al 24 giugno il biglietto d’ingresso al museo sarà ridotto al costo di 2 euro nei giorni di apertura: 20-22-24 giugno.

Chiuso il sipario sull’Arcobaleno d’Estate la città è pronta ad ospitare "Arezzo dei lettori", la quarta edizione del festival. L’ultimo appuntamento, lunedì 26 giugno alle 21, alla Casa Museo Ivan Bruschi, sarà con Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, in conversazione col caposervizio della redazione di Arezzo de La Nazione Federico D’Ascoli. Pini racconterà al pubblico "Un autunno d’agosto" (Chiarelettere) sull’eccidio nazifascista di San Terenzo Monti in un grande romanzo civile, con il respiro universale dell’inchiesta-racconto che parla di noi e del presente.