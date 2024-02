Librerie e veicoli a emissioni zero. Bando per le attività del centro

Lo hanno ribattezzato "Il cuore al centro". E’ il bando elaborato dal Comune di San Giovanni per valorizzare e far crescere il centro storico della città. E’ stato presentato ieri dal sindaco Vadi e dall’assessore Franchi, insieme alle associazioni di categoria, che ne hanno condiviso i contenuti. Saranno erogati contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali e artigianali del centro storico. Gli incentivi sono rivolti a coloro che intendono aprire una nuova attività commerciale o artigianale o riaprirne una storica presente nel centro da oltre dieci anni e ad oggi chiusa. Ma potranno usufruirne anche i commercianti che vogliano effettuare interventi di riqualificazione e miglioramento dell’estetica esterna e una riqualificazione interna del negozio, in aggiunta alla messa a norma delle attività esistenti. Particolare attenzione sarà data alle librerie e alle attività di noleggio di mezzi di trasporto sostenibili. Il contributo massimo è di 6000 euro con una compartecipazione dell’amministrazione pari al 80%. Il bando sarà pubblicato il 20 febbraio e coloro che sono interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare domanda. I progetti saranno poi valutati e la graduatoria definitiva verrà pubblicata entro il mese di maggio. "Lo scopo è quello di dare ulteriore linfa al centro storico della nostra città con nuove proposte e nuovi progetti dedicati a imprese e attività commerciali e artigianali – ha detto il sindaco Vadi - Si tratta del più consistente intervento economico mai fatto dal comune di San Giovanni con risorse proprie dell’ente e a fondo perduto". Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria: Sara Ballerini di Confesercenti, Laura Cantini di Confcommercio, Valentina Vannini, di Cna e Giacomo Magi di Confartigianato. "Questo bando – ha detto la portavoce Laura Cantini– è frutto di un lavoro di squadra fra le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale.

Abbiamo condiviso ogni passo con impegno e volontà. Ringraziamo il comune per la sensibilità dimostrata verso il territorio e verso le attività presenti nel centro storico. Faremo un incontro pubblico martedì 27 alle 14,30 per presentare il bando ma, fin da adesso, ci rendiamo disponibili per fornire informazioni a tutti coloro che fossero interessati". Durante la conferenza è stata ricordata anche la riduzione Tari per le nuove aperture. Uno sgravo pari al 50% sulle utenze non domestiche per le nuove attività del centro nelle prime tre annualità.