“Liberi dai rifiuti”. Studenti a lezione ieri a San Giovanni

Arezzo, 04 maggio 2023 – Ha fatto tappa ieri a San Giovanni una delle tante iniziative sui temi della sensibilizzazione ambientale promossi da Unicoop Firenze e rivolti agli studenti, realizzati in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. “Liberi dai rifiuti”, questo il titolo del progetto, coinvolge complessivamente trenta classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 750 alunni e 60 docenti. Ieri nella cittadina valdarnese l’evento ha avuto luogo nei giardini del Lungarno, dove 100 alunni della scuola secondaria di primo grado Guglielmo Marconi, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati in alcune aree del Lungarno, a cui è seguita un’analisi dei rifiuti raccolti e una riflessione sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente.

All’appuntamento hanno partecipato anche Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno, Carla Bernacchioni, Presidente della Sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno e Ilaria Violin, Vicepresidente del Circolo Legambiente Arezzo, che hanno accolto i ragazzi e presentato l’iniziativa. Nel corso di ogni appuntamento, gli alunni, divisi in piccoli gruppi, vengono coinvolti attivamente in un’esperienza di citizen science, attraverso un’attività di monitoraggio scientifico partecipato della tipologia e della quantità dei rifiuti raccolti sul territorio. Un’esperienza importante di cittadinanza attiva per capire l’impatto della dispersione di materia sugli ecosistemi e il tipo di inquinamento prevalente nei luoghi monitorati. Gli incontri sono anche l’occasione per confrontarsi sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto e sulle altre buone pratiche improntate alla sostenibilità. Gli incontri sono anche l’occasione per approfondire alcuni aspetti relativi all’impatto ambientale.

“Ringrazio Unicoop Firenze, Legambiente e la sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno per l’attenzione che hanno nei riguardi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze promuovendo un progetto che ha lo scopo, da un lato di renderli cittadini attivi nella cura del territorio e dell’ambiente della propria comunità, dall’altra di accrescere le loro conoscenze sulle diverse tipologie e pericolosità dei rifiuti abbandonati e dispersi nell’ambiente naturale – ha detto il sindaco Vadi - Inoltre, l’area scelta per il progetto – i Lungarni e la Pineta – sono luoghi molto frequentati, anche dagli stessi ragazzi, e sono convinta che dopo questa esperienza avranno ancora più cura ed attenzione all’ambiente che li circonda. “Liberi dai rifiuti è un’esperienza che ha coinvolto tanti soci e cittadini toscani, mobilitandoli sul tema dell’ambiente”, ha ricordato Carla Bernacchioni, Presidente Sezione soci Coop San Giovanni Valdarno.