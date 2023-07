Liberazione: i lancieri avanzano tra le macerie Fame e mercato nero nella città in ginocchio

Tiziana Nocentini

Sono trascorsi 79 anni dal 16 luglio 1944, giorno in cui Arezzo fu liberata dalle truppe nazi fasciste. I Lancieri, come riportato dai documenti britannici, fecero ingresso nel capoluogo alle 9,20, i carri armati Lancers quaranta minuti dopo. Sentimenti di gioia e di disperazione assalirono le poche persone presenti in città. Alcuni applaudirono, altri rimasero in silenzio, altri ancora accennarono il saluto militare; finalmente Arezzo era liberata ma le operazioni, condotte dalle forze Alleate, si concluderanno soltanto nel mese di settembre.

La provincia aretina fu una tra le più colpite dalla guerra nell’intera Regione Toscana. La città subì ben 12 incursioni aeree; le poche abitazioni rimaste in piedi risultarono lesionate e malsicure. Tale situazione portò ad un esodo massiccio della popolazione dal capoluogo alle vicine campagne ritenute maggiormente sicure.

L’ingresso del primo cingolato fu accompagnato, come ricorda Enzo Droandi, da silenzio e meraviglia. Furono percorse via Vittorio Veneto, Piazza San Jacopo, Corso Italia fino alla parte alta della città, il Duomo e Piazza San Domenico, come documentano le immagini fotografiche. Già, dopo una settimana, la città riprese a vivere, gli sfollati cominciarono a rientrare nelle proprie abitazioni anche se non senza difficoltà.

Lo stato in cui si trovava la popolazione era drammatico. Gli uomini erano stati impegnati al fronte, le donne avevano mandato avanti le famiglie occupandosi oltre che del lavoro nei campi anche di quello degli uffici, degli esercizi e di tutto quello che poteva portare guadagno per la famiglia. Il grado di povertà in cui versava gran parte della popolazione italiana era molto alto. E ancora più lo era ad Arezzo e provincia, dove i maggiori ricavi provenivano dall’agricoltura. L’esperienza della guerra vissuta, la crisi con i bombardamenti angloamericani, lo sfollamento dai centri abitati, l’aumento dei prezzi, la fame, il mercato nero portarono ad un repentino cambiamento degli stati d’animo della popolazione civile.

Quest’ultima si trovò a dovere fronteggiare la mancanza di ortaggi, di latte, di carne bovina, di sapone e di tanti altri generi di prima necessità. La questione dell’alimentazione diventò un problema a sè. Il mercato nero tendeva a diventare uno strumento di integrazione per i salariati, reintrodotti all’interno di stabilimenti o nelle campagne, che avevano paghe molto basse e, invece, unica fonte di guadagno per il gran numero di disoccupati.

La piaga della disoccupazione operaia cominciò a delinearsi sulla fine della primavera del 1944 man mano che i Comandi Alleati ebbero a ridurre il notevole numero degli operai, che occupavano nella manutenzione stradale, nelle operazioni di carico e scarico degli autotrasporti e dei trasporti ferroviari connessi alle operazioni di guerra. Si aggravò poi con la cessazione totale di tali lavori e divenne veramente preoccupante, con la liberazione dell’Italia Settentrionale, che portò al rientro nella Provincia di numerosi sfollati, i deportati civili e poi, con la cessazione delle ostilità i numerosi reduci di guerra, dalla prigionia o dall’internamento

Il mercato nero permise a gran parte della popolazione, che si era trovata in difficoltà durante il periodo bellico, di ritrovarsi attiva, motivata e pronta al rischio tra la fine della guerra e gli anni della ricostruzione.

I prezzi che all’indomani della Liberazione salirono più sensibilmente furono quelli dei generi di prima necessità: il pane, la pasta, la carne. Per i primi due la causa fu l’aumento del costo della manodopera mentre, per la carne, fu dovuto allo scarseggiare degli ammassi granari, istituiti dalla politica autarchica imposta dal fascismo nel 1936.

Rarissime divennero le uova il cui prezzo arrivò alle 19 lire l’una, tanto che in breve tempo, scomparvero dalla circolazione e si rece necessario vietarne l’esportazione fuori dalla provincia.

La situazione dei prezzi ad Arezzo e provincia non poteva definirsi confortante. Essa, d’altra parte, non era altro che lo specchio delle molteplici problematiche che trascendevano il locale ma che si riallacciavano a questioni di politica economica nazionale.

La libertà negata, che passava anche attraverso la mancanza di beni di prima necessità, divenne desiderio di tutti. Furono le truppe anglo-americane a dare una nuova speranza, non solo di pace ma anche di benessere. La quotidianità aveva fatto conoscere quei soldati che arrivavano da lontano e portavano cibo, aiutavano donne e bambini divenendo parte attiva nella ricostruzione del Paese portando una nuova organizzazione in ambito amministrativo che si avrà soltanto con le elezioni amministrative del 10 marzo 1946 in cui venne eletto il consiglio comunale di Arezzo.